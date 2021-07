Vetusta Morla ha tornat als escenaris aquest dijous en l'entorn on es mou millor, el dels festivals. I ho ha fet de la mà del Vida, el primer certamen musical que s'aproxima a la normalitat prepandèmica i ha permès als assistents moure's amb llibertat després de sotmetre's a un test d'antígens. El grup de Tres Cantos ha mostrat la seva cara més roquera repassant èxits dels més de vint anys de carrera. El concert ha començat amb tres quarts d'hora de retard per permetre que el centenar de persones que encara hi havia al pavelló de cribratges pendents de fer-se el test poguessin arribar a l'actuació. Rigoberta Bandini, Joe Crepúsculo i Guille Milkyway han pres el relleu de la nit.

A les onze de la nit, una hora més tard de la que l'organització calculava haver acabat els cribratges, encara hi havia més d'un centenar de persones al pavelló, esperant per fer-se el test d'antígens. Un problema amb la validació dels codis QR de l'aplicació ha endarrerit l'entrada de públic al recinte amb esperes que s'han arrossegat fins a la nit i que, en alguns casos, han arribat a les tres hores. A dins, l'obligació de portar mascareta s'ha respectat de manera desigual entre el públic. El director del certamen, Dani Poveda, s'ha disculpat amb els assistents i ha demanat "paciència" en la primera jornada. "Hem d'aprendre del que està passant i implementarem noves mesures. Seguirem esforçant-nos-hi", ha explicat en declaracions a l'ACN. El festival, que fregarà els 10.000 assistents perquè, segons Poveda, està a les portes del "sold out", ha suposat un repte "majúscul" a nivell organitzatiu.

De fet, el mateix festival ha projectat a la pantalla de l'escenari principal un missatge de disculpes abans de l'inici del concert dels caps de cartell.

Vetusta Morla torna a fer gira

Ha estat el primer concert de la banda madrilenya en un reinici de gira que els portarà per teatres amb aforaments reduïts i distància de seguretat. El concert ha començat i acabat amb la peça 'Los días raros' –descriptiva del moment actual- a mode de pròleg i epíleg. Durant l'actuació, la banda madrilenya ha repassat alguns dels grans hits' de la seva discografia, com 'Copenhage', 'Cuarteles de invierno', 'Maldita dulzura', 'La deriva' i 'Mapas'. També ha portat al directe bona part del seu cinquè àlbum, publicat just abans de la pandèmia, 'MSDL – Canciones dentro de canciones', una reedició completa de l'últim disc, 'Mismo Sitio Distinto Lugar' (2017). Així, el públic del Vida ha pogut sentir ressonar les reversionades 'Palmeras en la mancha', 'Consejos de sabios', 'La vieja escuela', '23 de junio', 'Punto sin retorno' i 'Te lo digo a ti'.

El cantant de Vetusta Morla, Juan Pedro Martín Almarza -conegut popularment com a 'Pucho'-, ha donat la "benvinguda al Vida, a la vida" i ha celebrat "l'instant" que els ha brindat el festival. "Tenim música, tenim mascaretes, uns més que altres", ha bromejat, alhora que ha demanat al públic comprensió pels problemes en els cribratges.

Parcels, Alizzz, Eve Owen, Rodrigo Cuevas i Anna Andreu, primers confirmats al Vida 2022

El Vida ha aprofitat la jornada d'obertura del festival 2021 per avançar alguns dels noms de l'edició de l'any que ve, que recuperarà la presència d'artistes internacionals. Entre els primers confirmats hi ha Parcels, Alizzz, Eve Owen, Rodrigo Cuevas i Anna Andreu, que actuaran a la Masia d'en Cabanyes l'estiu del 2022. El Vida s'ha convertit en el primer festival en aproximar-se ja aquest estiu la normalitat prepandèmia, fent un cribratge massiu dels assistents i amb l'obligatorietat d'usar mascareta.

El Vida detecta 12 positius per covid en la primera jornada de festival

El festival Vida va detectar aquest dijous, en la primera jornada del festival, 12 positius per covid en el cribratge massiu, que van ser atesos pels serveis mèdics. Concretament, de les 8.200 persones que hi van assistir de públic, 10 van tenir un test positiu, mentre que els altres 2 són treballadors, dels 1.200 empleats del certamen. Des de la direcció del festival han explicat que disposaran d'un doble protocol –un per internet i un altre en paper- que garantirà el bon funcionament del cribratge aquest divendres.