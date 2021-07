A partir d'aquest dimecres es podrà visitar la nova exposició artística del creador bagenc, Berni Puig (1990), El preu de la fruita, a Lleida i també a través de la web del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) un treball d'investigació artística al voltant del conflicte dels treballadors temporers de la fruita a la Plana de Lleida, coproduït pel CCCB i pel Konvent de Cal Rosal, publicat com a Itinerari Simbiòtic, un programa de passejades per diferents ecosistemes urbans i no urbans de la mà d'artistes i pensadors.

"Aquest projecte sorgeix fa un any arran dels conflictes amb els temporers, quan molts d'ells es troben dormint als carrers de Lleida. El Berni s'hi interessa i a partir d'aquest punt, la nostra feina és ajudar-lo a connectar la pulsió artística amb el tema", explica Jordi Jet, consultor artístic que ha treballat amb Puig. L'itinerari consta de sis parades i en cadascuna d'elles hi haurà un punt de vista diferent sobre el conflicte a través d'audios de temporers, pagesos i advocats, entre d'altres. A més, hi hauran diferents escultures de ceràmica que representen fruites repartides per diferents punts del Barri Vell de Lleida. "L'obra és el resultat d'un llarg procés de documentació. El Berni es va interessar pel tema, es va documentar i aquest n'és el resultat", explica Jet. És el fruit d'una descoberta, un tema que obria diaris i telenotícies i del qual l'artista n'ha volgut parlar, enfocant-lo des de diferents punts de vista.

Dimecres es presentarà l'exposició, de la qual ja no queden entrades disponibles. "Estarà disponible uns mesos, no només físicament, sinó que des de la web del CCCB a partir de dijous la gent la podrà fer des de casa, seguint el recorregut amb el telèfon mòbil", subratlla Jet. "Hem hagut de posar entrades limitades a la venda per culpa de les restriccions, però després tothom la podrà visitar". Berni Puig va signar el 2020 una de les seves obres més important titulada Omnipresent, a l'església de Penelles, una de les primeres en ser intervingudes per un artista contemporani. Arrel de la seva visita a les terres de ponent, l'artista resident al Konvent, es va començar a qüestionar el dia a dia dels temporers de Lleida. "Hem notat que els mitjans i el sector s'han interessat pel tema. És senyal que se n'ha de parlar", explica Jet.