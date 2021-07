El proper 7 d’agost s’inaugura la 12a edició del Cerdanya Film Festival, que durarà fins al 15 d’agost i tindrà la seva seu oficial al Museu Cerdà de Puigcerdà. Les entrades per a les 27 projeccions disponibles d’enguany ja es poden adquirir a la pàgina web oficial del festival (cerdanyafilmfestival.cat), on també es pot trobar informació i formularis d’inscripció per a activitats paral·leles d’indústria, com les jornades Links o les bases del Laboratori de Creació Audiovisual, un espai de creativitat i convivència durant una setmana en una casa de colònies a Bellver de la Cerdanya dirigit a professionals i amateurs del cinema. L’oferta de tiquets disponibles d’enguany inclou entrades individuals (3 euros), tres tipus d’abonaments (25, 12 i 8 euros) i reserves per a sessions gratuïtes, que seran la inaugural i les dues sessions infantils de curts d’animació.