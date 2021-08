“Quan t’apassiona una cosa, faràs el que sigui per arribar a aconseguir-ho”. Aquest és el mantra que, des dels 14 anys, la cantant i compositora Laura Poulain ha seguit per fer-se camí en el panorama musical de la Catalunya Central. La manresana és l’entrevistada de la nova entrega aquest dilluns d’ Emprenedones, el podcast mensual d’emprenedoria femenina de Regió7.

A Poulain la música no li agrada, l’apassiona. Tot i que la mateixa artista assegura que es tracta d’una professió en què “començar és el més difícil”, la manresana garanteix que “si es va picant pedra, una acaba veient els fruits del seu treball”. I així ha estat en el seu cas. Des del 2017, Poulain ha participat en múltiples musicals, ha versionat èxits de jazz i pop al seu compte de Youtube i compost temes propis amb un so indie pop, molts cops acompanyada del seu ukulele baríton.

La cantant ha revelat a Emprenedones com funciona el procés de composició del seu repertori musical que actualment compta amb un EP i tres singles en solitari i un àlbum (Face Uncovered) amb el duo Bluebell Duet del qual forma part. Així mateix, s’ha manifestat en contra de les desigualtats professionals entre homes i dones dins del sector i ha destacat el paper que juguen les xarxes socials i projectes sociomusicals com Cases de la Música, amb el qual ha publicat el videoclip oficial del seu single I fell in love in the library, per ajudar els joves talents de la Catalunya Central a impulsar la seva carrera artística.

Descobreix en aquest segon programa d’Emprenedones la figura i el treball de Laura Poulain dins del ventall d’artistes de les comarques centrals.