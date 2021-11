Josep Tomàs Cabot va néixer el mes d’agost 1930 a Manresa. Té 91 anys. És el degà de periodistes de la ciutat, però se’l podrien fer seu els novel·listes i els historiadors, perquè Tomàs Cabot ha destacat en cadascun d’aquests àmbits. L’entorn familiar, respirar cultura, estudiar i freqüentar els llocs d’estudi segur que el va determinar en els seus anys de formació. Té una vintena llarga de títols publicats, entre els quals dues novel·les que va ser finalistes del premi Planeta, i alguns llibres de recopilació d’articles científics i, també, d’articles publicats durant una dècada en aquest mateix diari.

Ell mateix explica que va estudiar Medicina, tot i que no ha exercit mai. La seva vocació no era el fonendoscopi, sinó una màquina d’escriure i els llibres, especialment els d’història. Va fer el batxillerat a l’Institut Lluís de Peguera i de Manresa va anar a la Universitat a Barcelona. Diu el seu curriculum vitae que és «novel·lista, doctor en Filosofia i Lletres, llicenciat en Medicina, historiador i periodista. L’extensa formació la completa amb el coneixement de diversos idiomes, el matern, el de l’escola, i el francès, l’anglès i l’alemany.

Per ordre cronològic, Tomàs Cabot va estudiar medicina, va fer el servei militar al Marroc, i en tornar va començar els estudis de periodisme a l’Escola Oficial de Barcelona, que en un primer moment va abandonar. Més tard, però, el 1972, els va acabar i va tenir la millor nota de la seva promoció. El 1974 també es va llicenciar en Història Moderna i contemporània. I a l’abril del 1981 es va doctorar.

Com a periodista es va iniciar en la premsa local, a la Revista Bages (anys 50). Va col·laborar a la Gazeta de Manresa. I els primers passos en el periodisme barceloní els va fer a la revista Destino i a La Vanguardia. Des de l’any 1991 fins al 1997 va ser el director de la revista Historia y vida. Ha col·laborat en diferents mitjans com ara El Correo Catalán, la revista Índice i Cuadernos para el Diálogo, entre d’altres. Des de l’any 1999-2010 va publicar al diari Regió7 una sèrie d’articles que va recollir en el llibre Retorn a casa. Dotze anys d’articles a Regió7. En Tomàs Cabot hi ha 9 dècades d’una professional que, sobretot, ha escrit bé.