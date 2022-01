La Torre de Merola de Puig-reig es troba entre les cinc obres construïdes a Catalunya que la Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe ha seleccionat com a finalista pel Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2022.

D'entre les més de 532 obres participants en aquests guardons anuals, només 70 han estat escollides com a finalistes. D'aquestes, cinc es troben a Catalunya. A banda de la Torre de Merola, també s'hi distingeix la Fabra & Coats, 'La Borda', el centre esportiu i ordenació interior de l'illa del Turó de la Peira i l'edifici 'Pisa', a Cornellà de Llobregat.

Les cinc finalistes s'anunciaran el 16 de febrer i els guanyadors a mitjans d'abril en un acte a Brussel·les. L'entrega dels guardons serà a principis de maig al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.

Entre els seleccionats també hi ha el projecte 'Second Home Offices in Holland Park', ubicat a Londres i realitzat per l'estudi Selgacano de Madrid.