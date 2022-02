Els actors Javier Bardem i Penélope Cruz han estat nominats en la categoria de millor actor i actriu protagonista pels seus treballs en les pel·lícules 'Ser los Ricardo' i 'Madres paralelas', respectivament.

Tant Bardem com Cruz sumen d'aquesta manera la seva quarta nominació als Oscar. En el cas de l'actor madrileny, es va quedar a les portes amb els seus treballs en 'Antes que anochezca' i 'Biutiful', però sí que ho va aconseguir amb 'No es pais para viejos'. Mentrestant, Cruz, d'Alcobendas, que va guanyar l'Oscar el 2009 per 'Vicky Cristina Barcelona', va estar nominada per 'Volver' (2007) i 'Nine' (2010).

Bardem competirà contra Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('Tick Tick Boom'), Will Smith ('El método Williams') i Denzel Washington (The tragedy of Macbeth'). Per part seva, Cruz aspira al guardó enfront de Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ''Being the Ricardos') i Kristen Stewart ('Spencer').

Alberto Iglesias, candidat per la banda sonora de 'Madres paralelas'

A més, el músic Alberto Iglesias optarà de nou a l'estatueta dels Oscar el pròxim 27 de març gràcies a la banda sonora escrita per a 'Madres paralelas', la pel·lícula de Pedro Almodóvar.

Aquesta serà la quarta ocasió en què el compositor espanyol opti a l'Oscar, després de les seves nominacions (finalment sense premi) per 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo ' (2007) i 'El topo' (2011).

Iglesias competirà en aquesta categoria contra Hans Zimmer ('Dune'), Germaine Franco ('Encanto'), Nicholas Brittel ('No mires arriba') i Jonny Greenwood ('El poder del perro').

Finalment, la cinta d'Almodóvar, que entrava en algunes travesses com a possible candidata a millor guió, no ha aconseguit el premi de la nominació. Sí que estarà, en canvi, en la categoria de millor curt d'animació 'The Windshield Wiper' ('L'eixugaparabrisa'), una coproducció dirigida per Alberto Mielgo.

D'altra banda, la cinta de Fernando León de Aranoa, 'El buen patrón', la cinta triada per l'Acadèmia de Cinema per a representar a Espanya i que es va colar entre els 15 candidats finals a millor pel·lícula estrangera, no ha passat el tall final.

