Sting ha venut a Universal Music Publishing Group (UMPG) el seu catàleg complet de cançons, tant en solitari com les que va compondre amb The Police, segons ha anunciat la companyia, en una operació valorada en més de 250 milions de dòlars.

UMPG, que ja controlava els enregistraments del músic britànic, suma ara els drets de les seves composicions, que inclouen grans èxits com 'Roxanne', 'Every Breath You Take', 'Message in a Bottle' o 'Englishman in Nova York'.

Tot i que Universal no ha revelat els termes econòmics de l'acord, diversos mitjans com The New York Times l'han xifrat en més de 250 milions de dòlars, mentre que fonts coneixedores de l'operació han afirmat a The Wall Street Journal que aquesta es va tancar en uns 300 milions de dòlars.

Sting se suma així a altres gegants de la música popular que recentment han decidit fer caixa amb els drets de les seves cançons, entre ells Bruce Springsteen, que va vendre el seu catàleg a Sony Music per uns 500 milions de dòlars, i Bob Dylan, que va obtenir uns 400 milions d'Universal.

En un comunicat, Sting ha destacat la gran relació que ha mantingut amb Universal Music, que és la seva discogràfica de sempre, i s'ha mostrat molt satisfet que el seu catàleg vagi a 'una llar on és valorat i respectat'.

El britànic, de 70 anys, ha venut més de 100 milions de discos al llarg de la seva carrera, primer amb The Police -amb qui va publicar 5 àlbums entre 1978 i 1983- i després en solitari, amb 15 discos d'estudi, el més recent 'The Bridge', llançat a la fi de 2021.