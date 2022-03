Falten poc més de dos mesos perquè l'olesana Chanel Terrero trepitgi l'escenari del certamen d'Eurovisió 2022, que enguany se celebra el 14 de maig a la ciutat italiana de Torí.

Abans de començar a preparar l'actuació final de SloMo, la cançó pop llatina que representarà Espanya en el festival europeu, l'artista de la Catalunya Central s'ha bolcat en la preparació del videoclip del tema. El compte oficial d'Eurovisió de RTVE ja ha avançat com ha estat el rodatge del clip que es publicarà durant les pròximes setmanes. La cantant no ha volgut revelar quin dia s'estrenarà el vídeo, ja que busca sorprendre els fans el mateix dia del llançament.

"De petita sempre m'havia imaginat dins d'un videoclip i ara m'ha tocat viure-ho" comenta l'artista en l'avanç on comenta que l'experiència ha estat esgotadora, però que això es tradueix en un resultat "increïble" on la il·luminació, la festa i el ball seran els elements claus.

La sabadellenca Pawla Casanovas ha estat l'encarregada de la direcció de la gravació. La jove directora, de 26 anys, és una de les integrants de la productora Belldeneuit Studio. També ha dut a terme projectes independents a escala internacional per Universal Music Group, Warner o Sony i s'ha encarregat de la direcció de videoclips d'artistes com Bad Gyal, Young Beef o La Zowi.

Algunes de les imatges compartides per RTVE mostren el cos de ball de l'artista assajant la popular coreografia de SloMo, que ja compta amb més de 5 milions d'escoltes a Spotify. D'ençà de la seva presentació al Benidorm Fest, el ball ha estat objecte de múltiples vídeos a les xarxes socials, on molts usuaris han recreat la coreografia de la tornada de la cançó. Terrero ja va revelar en una entrevista a Regió7 que aquests moviments formaran part de l'actuació a Eurovisió, ja que per ara l'equip no ha contemplat fer grans canvis en la proposta final.

Rumb a Lisboa

Després de l'enregistrament del videoclip, Chanel farà les maletes per posar rumb a Lisboa on, el pròxim 7 de març, actuarà om artista convidada en la segona semifinal del Festival de la Cançao, el certamen que decidirà el representant de Portugal en el Festival d'Eurovisió 2022.