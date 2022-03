Un atracament en un autobús amb diversos morts i testimonis que asseguren no haver vist un assaltant que s’escapa és el punt de partida de ‘Tú también lo harías’, la nova sèrie del director manresà David Victori i produïda per Legendary Television i Espotlight per a Disney+, que ja ha començat el seu rodatge a Barcelona i rodalia, abans de passar per la capital del Bages.

La sèrie ha sigut creada i escrita per Victori, director també de ‘Sky Rojo’ i ‘No matarás’, i Jordi Vallejo (‘El inocente’, ‘No matarás’), i està dirigida pel mateix Victori. El repartiment d’aquesta nova producció el formen Pablo Molinero, Ana Polvorosa, Michelle Jenner, José Manuel Poga, Paco Tous, Elena Irureta, Ana Wagener i compta amb la col·laboració especial de Chechu Salgado. El rodatge, que va començar el dia 14 de març, tindrà una durada de 10 setmanes en diferents localitzacions de la província de Barcelona. A Manresa, unes 170 persones es van presentar al càsting de figuració al Centre Cultural del Casino que va tenir lloc el 26 de febrer. Es buscaven homes i dones de totes les edats, majors de 16 anys. De que va 'Tu también lo harías' i on es podrà veure? La nova sèrie de Victori es compondrà de 8 episodis de 30 minuts. S’estrenarà exclusivament a Disney+ a Espanya amb Legendary Television cobrint les vendes internacionals a la resta dels territoris. La trama de ‘Tú también lo harías’ arrenca quan un atracament a mà armada té lloc en la línia d’autobús que connecta l’aeroport amb diverses ciutats a prop de Barcelona. Com a resultat, hi ha tres atracadors morts, una persona en recerca i captura i sis testimonis incapaços d’identificar el fugitiu. L’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya –i exparella– Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis no expliquen la veritat. Tots sis asseguren no haver vist la cara a l’assassí, però tot apunta que han fet un pacte de silenci per protegir el fugitiu. El cas aviat es torna viral i l’opinió pública es posiciona a favor del fugitiu utilitzant el ‘hashtag’: #TúTambiénLoHarías.