Contrasti és el nom que els circenses italians utilitzen des de fa generacions per denominar els artistes sense dinastia, és a dir, que no procedeixen de famílies de circ tradicionals. Un mot inspirat per batejar el Festival Kontrast, que organitza el Konvent de Cal Rosal de la mà de la companyia My!Laika i el seu projecte de circ itinerant, la carpa Side-Kunst Cirque. My!Laika va ser la companyia encarregada de dirigir el 25è circ d’hivern de l’Ateneu 9Barris 2020, amb l’espectacle Even the Darkness.

Com a plat fort d’aquesta segona edició que comença demà i fins el 24 d’abril, els organitzadors han convidat la companyia francesa Cirque Pardi! que portarà a escena un espectacle d’estrena a Catalunya, Rouge Nord, una proposta de circ al carrer de gran format que, asseguren, capbussarà el públic «en un fresc cinematogràfic entre Tarantino i Wenders, on les tècniques circences d’alt risc» s’uniran a «un univers mecànic». Kontrast, que creix en programació i espais, inclou per primera vegada una exposició al voltant del circ, la Col·lecció de curiositats 0.1 de Maria Solà, que es podrà veure fins l’1 de maig. Nascut amb la intenció d’acostar el circ contemporani al Berguedà promovent la descentralització dels grans nuclis urbans, el festival portarà al Konvent i al poble de Cal Rosal circ i música però també un laboratori escènic experimental, cinema i sessions de djs internacionals amb una quinzena de companyies i grups musicals: My!Laika, Cirque Pardi!, Sacekripa, Los Putos Makinas, La Chinche Negra, Atonita cie, Muovipussi, Deadwood, JUR, Fratelli La Strada, Intrepidus, Derek Van Der Buckle & Carmen Muñoz, Phonophobia i els djs Bassphilia i Sebastian Dali (Fusion Crew). Les entrades per als espectacles es poden adquirir a través del mail konventreserva@gmail.com i als establiments Corpus (Berga), Victòria Vins (Gironella) i Casa Enfruns (Cal Rosal). Els abonaments per dia només es poden adquirir per mail.