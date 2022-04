El circ s’ha fet amo i senyor del Konvent de Cal Rosal aquest cap de setmana. El festival Kontrast ha engegat la seva segona edició amb més volum d’activitats, més espais i amb propostes diferents però amb una clara unió, el circ. Una d’elles, el plat fort del cap de setmana, va ser l’espectacle Rouge Nord, que es va fer ahir.

Amb un ambient digne de la pel·lícula Mad Max de George Miller i uns protagonistes que podrien haver sortit d’una pel·lícula de Quentin Tarantino, la companyia francesa Cirque Pardi! va portar una proposta que barrejava diverses tècniques circenses amb un univers mecànic i que es va poder veure per primera vegada a Catalunya. Va ser un espectacle de circ de vertigen, i prova d’això va ser el número final, on un dels membres de la companyia va caminar per sobre d’un cable, a uns 10 metres d’altura, que estava agafat d’una grua per una banda i d’un camió per l’altra. Abans, però, ja es van poder veure acrobàcies a sobre d’un cotxe en marxa o equilibrisme a sobre del ganxo de la grua mecànica. Tot això, a més, acompanyat de música en directe.

La companyia My!Laika, a més de ser una de les organitzadores del festival, també va oferir un dels seus espectacles, Domoi. Aquest va néixer inspirat en els diversos espais, tant interiors com exteriors, d’una de les fàbriques del Konvent. Així, tots els espectadors van anar recorrent diferents sales que encara tenen vestigis de l’antiga funció d’aquest edifici. Vestits amb una indumentària i amb una actitud que recorda els protagonistes de la pel·lícula Reservoir Dogs, els artistes van mostrar diverses habilitats, sempre acompanyades de dosis d’humor.

Entre els diferents números també hi va haver un moment per a la sàtira. En concret, uns titelles van criticar el paper de les administracions en la gestió de la immigració expulsant el titellaire del mateix número com a colofó final. La música en directe també va ser un fil conductor d’aquest espectacle.

L’organització va definir com a «brutal» el primer cap de setmana del festival Kontrast a Cal Rosal. «Hem venut totes les entrades. A més ,tot ha funcionat molt bé i el públic està contentíssim», van afirmar fonts de l’organització a Regió7. En aquest sentit van destacar l’espectacle Rouge Nord. «Només fa falta veure la infraestructura que requereix. És la primera vegada que fem una actuació tan gran aquí pel que fa a circ». Aquest número el van veure més de 200 persones.