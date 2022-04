Jordi Vilaseca, director de Joviat, es va enamorar de la idea de l'Alba Sunyer i la Clara Antúnez i va dir un "sí" de compromís amb la idea. Antoni Daura, director de Parcir, que es va lligar sense romancejar massa a l'empresa, assegura que és "un dels millors llibres de cuina catalana que s'han fet". La cuinera Ada Parellada espera que "el llibre sigui la porta que obre la cuina catalana als Estats units". El cuiner Albert Franch, amb restaurant a Hèlsinki, hi afegeix que "el llibre serà una eina de difusió de la cuina catalana al món, però també per a la meva generació". I el professor Màrius Ferrer hi afegeix que el llibre permet defensar, davant la cuina de creativitat, també molt important, la cuina d'aquí feta amb producte d'aquí. I Toni Massanés, gastrònom i director d'Alícia, el veu com un instrument important en la idea de defensar el patrimoni de la cuina catalana. Important perquè els fills sàpiguen fer una escudella i un conill en escabetx.

Si la proposta d'un nou llibre de cuina desperta aquests i més comentaris d'elogi no és estrany que "Àpats" s'hagi convertit en una de les millors novetats editorials de Sant Jordi, en el llibre de cuina més venut aquest mes d'abril. De moment, hi ha unes 2.000 famílies catalanes que poden gaudir i cuinar amb el volum, i la segona edició és s punt de cocció. Ni tampoc pot sorprendre que un centenar llarg de persones acudissin a la presentació que es va fer dijous al vespre a les instal·lacions de l'Escola Joviat. Les autores d'"Àpats" són Alba Sunyer, pel que fa a la part de cuina, del receptari, i la sommelier Clara Antúnez, que ha fet maridar els plats de sempre, de la tradició, amb vins i caves de mig país, en un viatge que va des del seu estimat Empordà fins a la Terra Alta o les comarques lleidatanes passant per la Catalunya central, i el Bages, és clar.

La cuinera Ada Parellada (Semproniana), que va conduir l'acte de presentació del llibre "Àpats" (en anglès "The catalan table") estava sorpresa per com un llibre de cuina del nostre país "l'escriu una catalana nascuda a Sallent que viu a Detroit i que no és una cuinera professional", com es gesta en part a Hèlsinki, on hi ha un nebot cuiner de l'autora, Albert Franch, conduint un dels fogons de més èxit de Finlàndia (restaurant Nolla), i com aquest conversa familiar acaba portant la idea fins a l'Empordà per coincidir amb la sommelier Clara Antúnez. En la fase de gestació, el llibre encara ha viatjat a Mallorca, on s'ha fet el disseny (Ariana Torras) i s'ha donat forma a l'estructura del volum.

"Àpats" és un primer volum d'una unió editorial entre Joviat i Parcir (Tasteu com a casa), que, segons la voluntat dels seus impulsors hauria d'anar donant una nou llibre cada any. És una eina per a la conservació de la cuina, per a la difusió d'una tradició en terres foranes, i per preservar l'amor a aquest tipus de cuina en les futures generacions. La idea de fer-lo va néixer de la mateixa necessitat que tenia Alba Sunyer per explicar i exportar la cuina als Estats Units. Aquesta, però, era una necessitat compartida de país. Els mateixos cuiners la troben a faltar. Per això, segurament, quan l'Alba Sunyer va plantejar a un bon nombre de cuiners que apadrinessin un plat i expliquessin el perquè (una idea que havia nascut de les llargues converses entre l'Alba Sunyer i la Clara Antúnez) "no vaig tenir cap no". Per la mateixa raó ha rebut tan bona crítica en el sector i els cuiners n'han esdevingut els primers prescriptors.

Després de la presentació es va fer un sopar a la mateixa escola tastant receptes del llibre i maridant plats amb les propostes que la mateixa sommelier hi fa. I amb els plats i els beures, amb la crema i l'escabetx, amb la barreja de pollastre i llagosta, i amb els blancs, sobretot, i caves com a grans acompanyants Toni Massanés va tenir el millor argument per tancar l'acte amb una defensa de la cuina de tradició de casa nostra, amb la necessitat de preservar-la i transmetre-la sense renunciar a res del que ha passat els darrers anys a partir de l'eclosió del Bulli, que és el punt de partida del creixement i la internacionalització de la cuina al nostre país.