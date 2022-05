Eurovisió 2022: Talent olesà per canviar la història a Torí

Amb una proposta pop llatina explosiva on la coreografia és la gran protagonista, Chanel Terrero, l’olesana d’adopció de 31 anys, es presenta avui a Eurovisió amb serioses opcions de fer un bon paper a la 66a edició del festival. Es tracta de la segona vegada que RTVE envia al certamen europeu una representant del Baix Llobregat Nord per intentar guanyar el famós micròfon de vidre. La primera vegada va ser fa dinou anys amb la veu de Beth Rodergas. La surienca va seduir el públic europeu amb Dime, un tema pop espanyol amb què va aconseguir la vuitena posició en un certamen musical on Espanya n’ha vist de tots colors des de la seva primera participació l’any 1961. L’Estat només ha guanyat el festival en dues ocasions consecutives, amb Massiel (1968) i Salomé (1969); ha quedat entre els deu primers vint-i-vuit vegades i, en tres edicions del certamen -el 1962,1965 i 1983-, no ha aconseguit cap punt.

Beth, la primera candidata de la regió central a Eurovisió La 48a edició del festival d’Eurovisió no va coronar Beth Rodergas com a reina d’Europa. Fa dinou anys, l'any 2003, la surienca quedava en la vuitena posició i Turquia guanyava contra pronòstic el festival d’Eurovisió a Riga. En aquell moment, Beth va assegurar no sentir-se còmoda amb l’elecció de la cançó. Després del festival, Dime va ser número 1 en la llista de vendes a Espanya durant dues setmanes. La bagenca va ser l’última representant de l’Estat en aconseguir la millor posició del país dins del Festival de la Cançó europeu. Només en dues ocasions posteriors -amb les actuacions de Pastora Soler (2012) i Ruth Lorenzo (2014)- Espanya ha aconseguit entrar dins del top 10. En les darreres sis edicions, el país ha quedat relegat a les últimes posicions de la classificació.



Aquesta nit l’olesana busca canviar la història del país a Eurovisió. Escollida en la primera edició del Benidorm Fest a finals de gener, Chanel pren el relleu de Blas Cantó, qui l’any passat va quedar en la 24a posició de la gran final de Rotterdam amb la balada Voy a quedarme.

Forjada en el món dels musicals i poc mediàtica pel públic general, l’olesana es va presentar a la preselecció d’Espanya per a Eurovisió 2022 amb SloMo, un tema escrit per Leroy Sánchez, compositor de la candidatura espanyola per al festival el 2021, i coreografiat per Kyle Hanagami, conegut per haver treballat amb artistes internacionals com Jennifer Lopez, Britney Spears i Justin Bieber.

El repte era gran, però Chanel ja tenia trajectòria per encarar-lo amb ganes. Des de ben petita es va formar en cant i piano, gimnàstica rítmica i dansa a l’escola d’arts escèniques 113 Dansa d’Olesa de Montserrat, on va aconseguir el títol de la Royal Academy of Dance. Haver treballat amb ballarins de la talla de Víctor Ullate, Coco Comín i Gloria Gella ha donat els seus fruits, ja que a Benidorm l’artista va aconseguir el bitllet directe cap a Torí.

Una posada en escena d’infart

El tema va aterrar a la ciutat italiana a principis de maig amb nous arranjaments del tema que aprofundeixen més en la tradició tant espanyola com llatinoamericana, una picada d’ullet als referents culturals de l’olesana. Respectant la versió original, la nova producció i mescla de la cançó guanya en força i sorprèn amb petits detalls.

Llums càlides, una cascada de foc, pirotècnia i vestits d’inspiració torera són els principals elements que constituiran l’actuació de l’olesana per a la gran final d’Eurovisió d’avui, 14 de maig. El solo de ball, amb una nova il·luminació que destaca encara més la força de la candidata catalana sobre l’escenari; i l’efecte estroboscòpic de la tornada que representa l’slow motion al qual fa al·lusió el títol de la cançó tampoc faltaran a la gala d’aquesta nit al pavelló Pala Alpitour.

Espanya, en el top 5

L’SloMo de Chanel Terrero té opcions reals de fer un bon paper. La candidatura de l’olesana ha fet ballar tothom qui l’ha escoltat en directe durant la gira europea prèvia a la gran cita a Torí. La promoció del tema arreu del continent ha fet que l’artista d'Olesa de Montserrat s’hagi posicionat, segons les cases d’apostes de la plataforma Oddscheker, com la cinquena candidatura preferida a guanyar la 66a edició del Festival de la Cançó d’Eurovisió.

A l’OGAE Poll, la votació anual que du a terme l’associació de fans d’Eurovisió abans de la celebració del festival, la candidatura de l’olesana es troba més afavorida. Un total de 43 grups l’han situat com la tercera gran preferida de l’edició.

Avui a la nit Chanel tindrà tres minuts, 18 càmeres i més de 70 plans per posar el focus en el seu talent i magnetisme i aconseguir que Espanya guanyi Eurovisió després de 53 anys de sequera dins del certamen.