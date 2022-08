Els paisatges plens de volums i color d’Antoni March Salas, que el mes passat va fer els 99 anys, il·luminen les parets de la sala d’exposicions del Cercle Artístic de Manresa, amb motiu d’una mostra de reconeixement a una trajectòria que s’insereix en la tradició pictòrica de la ciutat. Tot i que l’artista no hi va poder ser present, la seva dona, Mercè Masuet Serrallonga, va agrair la presència als assistents. «Estem molt contents», va asegurar, envoltada d’amics i artistes de diferents generacions.

El blanc lluminós de l’illa grega de Santorini, les agulles del massís de Montserrat, les vistes de Manresa o el paisatge de la vall del Llobregat exhibeixen la capacitat creativa de March, de qui l’amic i també pintor Josep Maria Massegú va definir com un autor «de taques i colors molt lluminosos».

March, va destacar Massegú davant dels presents, va ser un home d’aquella generació als qui «la guerra va partir totes les perspectives». No obstant això, March va participar en el redreçament del Cercle Artístic i en va ser president, dues dades rellevants d’una biografia marcada per un fet que, va apuntar Massegú, «sempre el va marcar», l’assassinat del seu germà per part de l’exèrcit franquista. Durant la dictadura, va saber torejar la censura i les «tibades d’orella» de l’Ajuntament, la policia i la guàrdia civil.

L’exposició és oberta fins al 16 de setembre, i és accessible amb entrada gratuïta. Els horaris de visita són de dilluns a dissabte, de 18 a 20.30 h.