El Cicle Espais es clourà el 4 de setembre a la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona fent pujar a l’escenari el duet barceloní Ginestà, que presentarà el tercer disc de la seva trajectòria, Suposo que l’amor és això (Kasba Music, 2022). Les entrades es poden adquirir al preu de 10 euros a la pàgina https://entrades.cardonaturisme.cat. Durant la vetllada, hi haurà un tast gastronòmic a càrrec d’El Centru i amb el Celler El Miracle.

El certamen proposa tres concerts en espais poc habituals, com ho van ser el parc del Raval, on hi va actuar l’Orquestra Simfònica del Vallès amb un repertori de temes llegendaris del cinema, i el parc del Miracle, on es va poder gaudir del jazz amb el Victor Carrascosa Quartet.

Aquest diumenge, a l’interior de la col·legiata, serà el torn del tercer i últim concert del cicle, que tindrà com a convidat una de les formacions del moment en el panorama de la música en català, el duet barceloní Ginestà. La proposta coincideix amb la Festa Major del Castell i té la col·laboració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Els germans Júlia i Pau Serrasolsas són els dos integrants d’una formació, nascuda al barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, que està mostrant les bondats del seu tercer treball discogràfic, Suposo que l’amor és això. En les lletres, el duet se centra, en la quotidianitat i en les lluites i les reivindicacions socials i polítiques. El seu territori estètic transita per estils musicals com el pop, el folk i la cançó de protesta. També tocaran emblemàtics del seu repertori com Estimar-te com la terra.