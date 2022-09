L’Embosca’t Festival se celebrarà finalment avui i demà, amb els barcelonins Mishima de caps de cartell. L’esdeveniment, que es va iniciar el 2017, té lloc enmig d’un bosc a escassos quilòmetres del nucli de Clariana, al municipi d’Argençola, i proposa una singular aliança entre la música i la natura. Per això, degut a l’elevat risc d’incendi, el festival es va ajornar al juliol, però en les noves dates manté el cartell: avui actuaran Anna Andreu, que acaba de presentar La mida (pop folk), i Ferran Palau, collbatoní que cultiva un pop minimalista; i demà el cantautor bisbalenc Mazoni, que presenta nou disc, Ludwig; i Mishima, la banda liderada per David Carabén, que enguany ha presentat L’aigua clara.

L’aforament màxim de l’Embosca’t és de 500 persones per garantir una experiència íntima i de qualitat i evitar massificacions en un espai natural. L’espai està equipat amb cadires i buscalls per seure, fets a partir d’arbres recuperats d’antigues rierades. En ser al mig del bosc, s’ofereixen productes antimosquits. Ara bé, l’organització avisa que no es podrà pagar amb targeta al bar ni hi haurà connexió a internet per descarregar entrades.