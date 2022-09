Un dels canvis que va provocar la pandèmia, l’any passat, va ser el trasllat de la Llotja -l’Àrea Professional- del seu lloc habitual, el Museu de la Tècnica, fins al pati del Casino de Manresa, al centre de la ciutat. Era una de les mesures preses després d’una edició en què l’activitat professional va ser virtual (la del 2020). La continuïtat al Casino estava condicionada a la valoració final d’organitzadors i usuaris. I no hi va haver espai per al dubte: com explicava el director artístic del certamen, Jordi Fosas, una enquesta entre tots els professionals va situar en el 80 % de valoració positiva o molt positiva la centralitat de la llotja. Així, l’epicentre de la zona professional serà la Taverna de la fira (Cervesa Guineu), situada com en l’edició passada al pati del Casino, que augmenta i especialitza els espais, estenent-se dins de l’edifici del Centre Cultural el Casino.

- Centre Cultural el Casino, amb la recollida d’acreditacions i diferents espais per trobades professionals. -Taverna de la fira, amb les jornades professionals, presentacions de projectes, actuacions artístiques i servei de bar. -Nova CarpaPRO amb les reunions ràpides i espai de treball. -Pati del Casino, amb espai exterior, àrea de descans i menjar amb diverses foodtrucks. -I la Casa Lluvià, seu de la Fundació Fira Mediterrània, que acollirà l’atenció a la premsa. Aquesta centralitat, apuntava Fosas, permetrà, també, que l’activitat professional s’estengui a alguns dels principals escenaris de la fira, com el Kursaal i l’Anònima, amb itineraris adreçats únicament als programadors, els dies 7 i 8 d’octubre, per descobrir espectacles de l’Obrador d’Arrel en procés de creació. L’activitat professional s’inaugurarà dijous 6 d’octubre amb un diàleg entre Ingrid Guardiola, directora de Bòlit - Centre d’Art Contemporani de Girona i el músic, compositor i productor Raül Refree reflexionant sobre com la tradició travessa la creació artística i les programacions culturals. I ja sense restriccions pandèmiques, l’àmbit internacional es recuperarà amb la trobada de la xarxa EFN, l’European Folk Network.