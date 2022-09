En la fira dels 25 anys les propostes del territori tindran un especial protagonisme amb una dotzena de projectes que tenen la participació directa de grups, artistes o entitats de la ciutat i de la comarca. Dues, commemorant també l’Any Ignasià: l’espectacle inaugural, El pou de la Gallina-Projecte Reditus amb la Cia Voël i la Colla Castellera Tirallongues i El Raepte de l’Esbart Manresà, una coproducció amb l’Agrupació Cultural del Bages i el Festival Ésdansa de Les Preses amb la col·laboració de l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent on es preestrenarà aquest diumenge.

Més entitats i més carrer. La fira acollirà la trobada de bestiari popular de Xàldiga Taller de Festes i la primera Diada Castellera sense restriccions, amb Tirallongues, i els Castellers de Lleida i els Minyons de Terrassa. La cultura popular manresana també té especial protagonisme al cartell d’aquesta edició, encapçalat per un dels capgrossos de la ciutat, amb el cos de Xavier Gumà, un dels joves que participen en les accions del Pla d’impuls i un dels artistes de l’Obrador d’arrel. El cartell està creat per l’estudi de disseny manresà, Kocori.

Pel que fa el teatre, a més de l’homenatge a Maria Matilde Almendros (off de Memòria) dues creadores presentaran les seves propostes de petit format: la barcelonina Clàudia Serrahima amb No sabem res del campo, fruit d’una residència artística a Cal Gras i la bagenca Magda Puig Torres amb Me & Magdalena. La música i el ball aportaran nou propostes de creadors locals: Maria Ribera (Manresa) i Celeste Alías (Sant Joan de Vilatorrada) amb Empèlt; el santfruitosenc Adrià Grandia, amb Carlos Martorell i Anna Romaní amb Re-; la formació bagenca Bauma, que estrenarà un treball multidisciplinari de ball folk; Pep Gimeno ‘Botifarra’ amb la Unió Musical del Bages; les Orquestres Juvenil i Simfònica i Banda Simfònica del Conservatori de Manresa i Israel Galván amb l’Escolania de Montserat. L’Off Humus Mediterrani sumarà dues produccions creades al Bages: Giravolt amb Batre el Ball i el Cor inCORdis, que oferirà Ruta de cançons a l’entorn d’una guerra. Quant a la dansa, en el nou Off de la fira, l’espectacle Fiblades de La Llençadora. Muntatges que es completen amb una conferència que oferirà avui Glòria Ballús sobre la relació directa de la comarca amb l’Obra del Cançoner Popular (Casa Lluvià, 18.30 h).