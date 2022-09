Carrer. I participació. Aquestes seran les dues paraules clau de la Fira Mediterrània de Manresa que arriba del 6 al 9 d’octubre a la seva 25a edició després de dos anys encotillada per una pandèmia que va tancar els espectadors a les sales, separats i amb mascareta. És per això que, si les restriccions van tenir com a principal daminificat els espectacles de carrer, el director artístic, Jordi Fosas, i tot el seu equip, han abocat enguany els seus esforços en concebre una programació que, explica, «recupera el que és l’essència de la cultura popular: el carrer i el fet comunitari». Cantar, ballar i viure una festa ciutadana de manera col·lectiva amb el retorn, també, dels espectacles de gran format després de sis anys. El primer exponent en serà El pou de la Gallina-Projecte Reditus, un espectacle de carrer i de gran format que combina circ, música i cultura popular, amb la Cia Voël i la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. El muntatge, que establirà un diàleg artístic per revisar la llegenda manresana des de la contemporaneïtat, es podrà veure el dia 6 (amb, en principi, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçalant la inauguració) i els dies 7 i 8 d’octubre a la plaça Major. La proposta que forma part de l’Obrador d’arrel -el programa de suport als artistes engegat fa un any per obrir mercat- i alhora connecta amb la celebració de Manresa 2022. Perquè, en aquesta edició, tres efemèrides travessen la programació de la Mediterrània: el propi aniversari del certamen; els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa i el centenari de l’Obra del Cançoner Popular.

La programació artística tindrà 70 propostes dins de la programació oficial (de les 1.500 rebudes), de les quals 50, el 71%, seran estrenes, la xifra més elevada de la seva història. La fira, amb un pressupost que creix el 10% respecte l’any passat i arriba a un milió d’euros, proposarà «mirades» a l’arrel amb maridatges entre creadors contemporanis i associacions de cultura popular com la Cia Voël amb els Tirallongues però, també, el Cor Jove Amics de la Unió amb Marcel Bagés i David Soler; Israel Galván amb l’Escolania de Montserrat; Els Escarlata i Joana Gomila i Laia Vallès amb l’Esbart Manresà, entre d’altres. I mirades al talent emergent, amb joves com Júlia Colom, Mar Grimalt, Marala, Adrián Vega, Pere Seda, Clàudia Serrahima i Àfrica Llorens. A més de noms que formen part de l’ADN de la fira, com Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Avui, pòrtic doble La Casal Lluvià inaugura avui (18.30 h) l’exposició 100 anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, comissariada per Jaume Ayats, que es podrà visitar fins el 29 d’octubre i amb una conferència de la musicòloga manresana Glòria Ballús. I al vespre, la Sala Gran del Teatre Kursaal (20 h) acollirà el Concert Pòrtic de la Fira, organitzat en col·laboració amb D’Arrel i MEES, amb Pep Gimeno ‘Botifarra’ i la Unió Musical del Bages, que presentaran l’espectacle A Banda.