'RE-' és una provocació en escena per reflexionar a partir de la tradició i, si es pot, recodificar-la per imaginar la tradició del futur. Així resumeixen des de la Fira Mediterrània de Manresa la nova proposta d'Adrià Grandia, Carlos Martorell i Anna Romaní que s'ha estrenat aquest dijous a la nau de l'Anònima de la capital del Bages. El mateix Grandia, en declaracions a l'ACN, explica que 'RE-' "neix d'un dubte, de dubtar què és la tradició i què és aquest concepte tan universal que podem trobar a gairebé totes les cultures". El projecte és una coproducció entre la Fira Mediterrània de Manresa i el Dansàneu i, segons Grandia, és una peça "en permanent revisió".

El projecte 'RE-' és un dels que s'han gestat en l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. Aquest dijous s'ha estrenat al festival després que el mes d'agost passat el públic del Dansàneu en pogués veure una primera versió. Al muntatge s'hi poden trobar elements descontextualitzats de la dansa barroca i antiga de la mà d'Anna Romaní, la recodificació dels instruments tradicionals d'Adrià Grandia i la creació sonora mitjançant sensors de moviment i síntesi sonora de Carlos Martorell.

En una entrevista amb l'ACN, Grandia ha explicat que no és tracta "d'una obra acabada amb un guió i una narrativa a l'ús". "És una provocació. Volem provocar aquest dubte que neix en nosaltres i que el traspassem a l'espectador que ens vingui a veure", detalla el músic, que afegeix: "Volem trencar etiquetes i generar el dubte de si aquestes etiquetes són vàlides i vigents".

Grandia deixa clar que la intenció de l'espectacle no és donar cap resposta, sinó tot el contrari, "generar més dubtes". "La tradició és una cosa mutable i no té un punt final. De fet, nosaltres volem imaginar com pot ser aquesta tradició del futur, tot i que és impossible de predir", afegeix. En resum, explica el músic, es tracta d'oferir una "mirada crítica i contemporània cap a la tradició".