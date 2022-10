El canal 33 emet avui ales 23.31 el documental Arrel, coincidint amb els 25è aniversari de la Fira Mediterrània, que en l’any en què es retorna a la normalitat després de la pandèmia ofereix una programació que aplega 71 propostes, de les quals 51 són estrenes.

La producció explica per què els creadors contemporanis aposten, cada vegada més, per la utilització del patrimoni cultural com a font d’inspiració. També explora què atrau de l’arrel i com es manifesta als escenaris. I, a la vegada, fa una radiografia de la creació avui a partir d’aquests materials. Un camí d’anada i tornada que permet que els creadors tradicionals intercanviïn experiències amb els contemporanis.

La Fira Mediterrània de Manresa s’ha convertit en el motor que incentiva aquestes trobades, com es pot visualitzar a través del contingut del documental. Alguns dels protagonistes en primera persona de la producció són Maria Arnal, Manu Sabaté, Arnau Obiols, Tarta Relena, Pol Jiménez, Magí Serra i Jordi Lara.

Arrel és una producció de la Fira Mediterrània de Manresa, realitzada per Zeba Produccions i amb la direcció de Sergi Guix, Ester Plana i Quim Rutllant.

D’altra banda, TV3, el 33, Catalunya Ràdio, Catalunya Música i iCa, mitjans oficials del certamen, faran un ampli seguiment de la Mediterrània, que inclou la cobertura als diferents espais informatius televisius i radiofònics; l’emissió en directe dels programes Assaig general i Independents; i connexions des de programes com a La tarda de Catalunya Ràdio i El suplement.