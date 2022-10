Si treus a les bèsties a passejar passa el que ha de passar: que Manresa viu el primer esclat de carrer de la Fira Mediterrània en el dia gran per al públic, dissabte, i després d'un divendres resistint una episòdica pluja... que ha tornat ara, a primera hora de la tarda, i que deixa pendent del temps els espectacles que avui tenen protagonisme al carrer.

Passi el que passi al llarg de la jornada, el públic ha tornat a gaudir de la cultura popular al carrer quan, al migdia, la Plaça de la Fira (Sant Domènec) s'ha omplert a l'espera de l'inici de la cercavila que ha reunit cinc bèsties comandades per l'amfitriona Asmodeu, dels manresans Xàldiga Taller de Festes. Abans, el primer espectacle a l'exterior de la fira també ha fet el primer ple al pati del Kursaal, on La Companyia MINIMíssimaA amb Lali Mateu i Roger Cusidó han arrencat la també primera ovació del dia.

Amb la potent percussió dels Tabalers de Xàldiga, que obrien la comitiva -i que fan moure les cames, encara que no vulguis-, el carrer del Born ha vist passar -i fotografiar i gravar- la Víbria Trempada, de Badalona Bèsties de Foc; el Folqui de Foc, del Folcat Diabòlic de l’Hospitalet de Llobregat; l'Helena Muarena o Sirena Diabòlica de la Colla de Diables Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú i, tancant la festiva processó, Abraxas, dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga de Palau-Solità i Plegamans. Tots, amb els seus tabalers; tots amb el seu energètic repertori.

Una trobada de bestiari popular que ha fet les delícies dels més petits (amb alguns crits de por) durant el seu pas per la Plana de l'Om -on han ballat i han saludat- per seguir carrer Sant Miquel amunt, plaça Major, Baixada dels Drets, carrer de Santa Llúcia (amb la desaprofitada plaça de la Immaculada) i fins arribar al Claustre del Museu Comarcal, on han quedat exposades. Les bèsties, al matí, han estat tranquil·les. A la tarda (19.30 h), si el temps ho permet, tornaran al carrer per celebrar una altra cercavila en un itinerari que anirà del Claustre del Museu a la Plaça de Crist Rei, amb enceses de lluïment de les colles convidades i una encesa conjunta. El foc les reviurà.

Però la festa no acabava amb la cercavila. Amb aplaudiments en l'arribada de les bèsties, el públic que ja omplia el Claustre del Museu esperava el colofó de la festa matinal: la interpretació de les Músiques del Correfoc de Manresa a càrrec d'una norantena de joves alumnes del Conservatori que formen les Orquestres juvenil i simfònica i la Banda simfònica, amb la direcció de Jordi Coll.

El músic dinamitzador cultural alturgellenc Ivan Caro ha exercit de mestre de cerimònies d'una matinal tardana que ha fet un recorregut per un dels patrimonis musicals més arrelats a ciutat tot i ser composicions contemporànies, com va recalcar Caro, que signa Lluís Toran exceptuant "La Nova Criatura (la Tremenda"), de Lluís Sarró. Una proposta que les formacions del Conservatori manresà van estrenar el juny passat a la Plaça de la Música i que han continuat preparant per a la Fira Mediterrània. Música popular "en versió simfònica", com apuntava Lluís Coll, que s'ha interpretat amb el ball de la Víbria i de la Gàrgola, que ha pujat de graó amb La Marxa del Correfoc i que ha tingut el clímax final en Vacances -l'himne no oficial de la ciutat-, interpretat una segona vegada amb el públic envaint el claustre per ballar-la. Amb mocadors i jaquetes per damunt del cap i aplaudiments i bravos per als joves músics. Si aquesta era l'edició de cantar i de ballar, de tornar al carrer com desitjava Jordi Fosas, el director artístic de la fira, avui al migdia així ha estat.