Després d'una nit que va acabar amb un ple total a la Taverna de la fira (al Casino) per veure l’autor, compositor i músic Antonio Castrignanò, un virtuós de la pandereta i un innovador del panorama tradicional italià, la darrera jornada de la Fira Mediterrània, que es tanca avui i amb sol, engegava al carrer amb cor manresà inCORdis que, començant a la plaça Hospital, ha iniciat un concert itinerant per diferents indrets de la ciutat relacionats amb el període de la República i la Guerra Civil, i amb cançons de caire reivindicatiu. Superant les expectatives de públic dels organitzadors, la trobada, amb una trentena de cantaires, ha començat amb un centenar de persones i a la tercera parada, a la Plaça Major, ja havia més que doblat els assistents. El concert, inclòs en l'off Humus Mediterrani, que promou Arre i titulat La Ruta de cançons a l'entorn d'una guerra té com a objectiu divulgar la memòria històrica col·lectiva. El seguici, ja amb unes 500 persones, ha acabat amb una cantada, al Casino, davant de l'estàtua de Joaquim Amat-Piniella, que encara ha esgarrapat més passavolants, encuriosits per la proposta.

I més gent, aquest migdia, a les sempre multitudinàries trobades castelleres com la que s'està celebrant a la plaça Sant Domènec amb els Tirallongues de Manresa com a colla amfitriona, els Castellers de Lleida, colla de vuit, i els Minyons de Terrassa, una de les colles capdavanteres del panorama casteller, com a convidades. És la primera trobada castellera sense restriccions per covid en els darrers dos anys de la Mediterrània.

Poc públic, en canvi, a la Capella del Rapte per veure aquest matí l'asturià resident a Catalunya, Jonás de Murias amb una proposta que remescla material sonor d'arxius de música tradicional amb electrònica. I un Conservatori que si no fa el ple, gairebé, per veure ara al migdia l'estrena de l'Esbart Manresà. I tot i no formar part de la Mediterrània, la plaça Porxada, l'any passat un dels llocs centrals de la fira per la pandèmia, celebra una trobada de cant coral i de puntaires que ha reunit més de dues-centes persones.