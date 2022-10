Dimoni Pelut Edicions, que va arrencar el 2019 amb seu a Berga, ha afegit al seu catàleg l’autora i il·lustradora portuguesa Catarina Sobral amb «El meu avi», un conte delicat sobre el pas del temps en una època en què correm massa. A més, està farcit de referències artístiques.

«El meu avi abans tenia una botiga de rellotges. Ara té bastant de temps. El senyor Bernat no és rellotger (si bé tot el dia està pendent de l’hora) i no pot perdre ni un segon». Catarina Sobral, amb tretze llibres publicats en setze llengües diferents, contraposa a El meu avi (traduït per Mireia Alegre) les vides de l’avi i el senyor Bernat, des de la visió d’un infant. Les referències no estan exemptes d’ironia. Així, tot i que és un conte per a infants a partir de 6 anys, té la capacitat de fer pensar a tothom sobre per què sempre anem amb presses. L’avi, tot i ser un home ocupat, que va a classes d’alemany, de Pilates, fa pícnics, s’ocupa del jardí..., «encara té temps per anar-me a buscar a l’escola». Tot un homenatge a la saviesa dels avis.

Les il·lustracions són per entretenir-s’hi i descobrir-hi les referències artístiques: si la portada s’inspira en la pel·lícula Mon Oncle de Jacques Tati, la contraportada beu de Temps moderns de Chaplin. També s’hi amaguen el poeta Fernando Pessoa, el pintor Édouard Manet...