El quadre de Ramon Casas que subhastava aquest dijous Subarna ha quedat finalment sense comprador, segons han confirmat a l'ACN fonts de la firma. La pintura a l'oli representa una misteriosa monja al monestir de Sant Benet de Bages, un treball quasi inèdit de l'autor que data del 1917, propietat d'un particular i que mai ha estat prestat a un museu. El preu de sortida era de 60.000 euros. La casa de subhastes barcelonina afirmava abans de l'audició que l'autenticitat del quadre la confirmava el fet que apareix al catàleg complet citat i fotografiat per Isabel Coll, experta de l'artista. Subarna decidirà ara els passos a seguir, que probablement passin per deixar reposar el treball i tornar-lo a treure a subhasta d'aquí a uns mesos.

