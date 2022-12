Massa de tant en tant la sardana té tot un dia de protagonisme. En aquest cas els culpables, han sigut els responsables del Sarau Artesenc. La població del Bages ha tornat a reunir, aquest diumenge, centenars de persones al pavelló per acollir el 39è Sarau Artesenc, una data fixa dins del calendari del món sardanista. Aquest any, hi han pres part un total de 14 colles d’arreu del país.

Qui s’ha endut un millor regust de boca en aquesta edició ha estat la colla Aires Gironins. Ells han sigut els que s’han emportat el premi gros, al 39è sarau Artasenc.

El pavelló d’Esports ha presentat una gran afluència de gent. Tan grans com petits han acompanyat les colles que cobrien tot el centre del pavelló, on hi havia dos escenaris. Un per la cobla que posava música al concurs, i un altra per l'audició programada per la tarda. De fet, dins del món sardanista aquesta data està marcada com una de les principals del seu calendari.

Més joves sardanistes

L’organització assegura que que any rere any costa enganxar al jovent per tal que ballin sardanes. Malgrat això, aquest diumenge va puntejar la nena més jove que ho ha fet mai, amb tan sols 2 anys i 7 mesos.

A tot això, però, asseguren que el Govern hauria de fer un cop de cap i fer front a la problemàtica. Asseguren que “s’haurien de fer més cursos arreu del país, hauria d’aparèixer més la sardana a la televisió”. Creuen que a vegades “el jovent sembla que tenen vergonya en sortir a la plaça i ballar una sardana”, assegura Josep Forcada, membre de la organització.

El Sarau Artesenc no ha parat ni pel covid-19. L’organització es va arremangar les mànigues per tal de de poder-se organitzar sempre dins de les mesures sanitàries.

Pel que fa aquest any qui ha sigut l’encarregada de puntejar sardana per sardana ha estat la Principal del Llobregat.

Per altra banda, les cobles que han participat aquest any a l'audució del Sarau han sigut l'Orquestra Internacional Meravella i la Principal de la Bisbal. Totes dues amb un repertori diferent, sense deixar de banda les sardanes però també donant pas a altres estils musicals.

Mirada al futur pròxim

L’organització ja pensa en el 40à aniversari. Asseguren que volen “tocar de peus a terra”. En aquest sentit deixen clar que ni ara ni mai han volgut “estirar més el braç que la màniga”. Puntualitzen que la junta haurà de decidir que es farà de cara a l’any vinent.