Aquest any en farà 130 que es va començar a alçar l’edifici de la Companyia d’Electricitat Manresana (CAME) al solar on el 1877 s’hi havia construït el teatre del Buen Retiro Manresano. En l’extensa finca entre els carrers Puigterrà de Dalt i Llussà, avui al matí s’hi ha escenificat l’entesa per a dotar l’antic conjunt fabril i empresarial conegut com l’Anònima, i projectat per l’arquitecte Ignasi Oms, de 1.530 metres quadrats d’espai per a usos culturals. Tot i que en algunes dependències interiors i exteriors ja fa uns anys que s’hi porten a terme sobretot rodatges audiovisuals i l’exhibició d’espectacles com els que el recinte acull durant la Fira Mediterrània, l’Ajuntament de la capital bagenca i el col·lectiu FABA (Festival Artístic del Barri Antic) han explicat les línees mestres de la nova etapa que ha de viure un equipament destinat a acollir, sobretot, el treball de creació i producció de propostes del que qualifiquen com a «cultura transformadora».

Els 2.853.565 euros rebuts dels fons Next Generation i l’aportació d’1.153.592 euros que fa el consistori sumen els 4.007.0157 euros que han de fer possible que, l’any vinent, s’executin les obres necessàries per acondicionar quatre dels espais de l’Anònima. Els 1.530 m2 es distribueixen en dues plantes: a la soterrània es rehabilitaran tres sales de 289, 175 i 616 m2, aquesta darrera on hi havia les carboneres. Pel que fa a la planta baixa, es destinaran 450 m (nau i espais annexes) a l’activitat cultural. L’Anònima, un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Local, també serà la seu de la nova Agència de Desenvolupament Local ProManresa, que s’ubicarà a les antigues oficines.

En una trobada davant la premsa a la que hi han assistit els regidors Anna Crespo (Cultura) i Josep Maria Fius (Centre Històric) i els representants de FABA Alba Martínez i Jordi Serra, s’ha volgut deixar clar que la prioritat de l’Anònima no serà l’exhibició de propostes culturals sinó potenciar els processos de creació i producció. L’any 2017, FABA va néixer com un festival (enguany se celebrarà del 7 al 13 de maig) i els seus integrants, erigits en un col·lectiu, han reivindicat des d’aleshores la necessitat de recuperar l’espai amb finalitats culturals.

L’Anònima ha acollit des d’aleshores espectacles i activitats de la Fira Mediterrània, el Festivalet de Circ, el recorregut artístic Jardins de Llum, així com rodatges de pel·lícules, sèries i ficcions publicitàries. Durant la pandèmia, les seves dimensions també van fer l’equipament apte per a acollir propostes escèniques amb les restriccions de distanciament i aforament que es van fer necessàries per evitar la propagació del virus alhora que s’intentava fer un retorn a la normalitat.

La principal característica de la intervenció ha de ser la consolidació d’uns espais «versàtils i polivalents», ha indicat Crespo. L’Ajuntament cedirà la gestió a una nova entitat que s’ha de crear en els propers mesos i de la qual el FABA en serà part, però també comptarà amb associacions de la ciutat que ja han mostrat el seu interès en ser-hi com ara Cultura del Bé Comú, els Carlins i la Taula d’Arts Visuals, entre altres.

Tot i que els mateixos responsables del projecte admeten que encara hi ha aspectes per concretar, la idea és que l’Anònima no sigui una sala més de la ciutat -tot i que l’exhibició no en quedarà fora- sinó un espai per als creadors. La proposta de FABA s’articula a partir de quatre grups d’usos: un espai d’arts escèniques (exhibició, art i creació) per a propostes de petit i mitjà format; un espai polivalent per a la creació escènica, la creació dita bruta (tallers, instal·lacions, ...) i l’exhibició (sala polivalent per a residències temporals, mediació artística, ....); un coworking per al treball amb ordinador i per a les reunions; i una oficina de gestió de l’activitat i punt de trobada comunitari.

«Volem potenciar els processos creatius», ha acotat Serra: «és com si extenguéssim el FABA i enlloc de fer-lo durant una setmana el féssim durant tot l’any». Artistes, creadors i col·lectius emergents, joves, migrants, amb pocs recursos, en risc d’exclusió o que transiten pels marges de la cultura que podríem qualificar de ‘convencional’ podran trobar el seu espai a l’Anònima, que durant aquest any ha de tenir redactat el projecte definitiu. Durant la celebració del festival FABA del proper mes de maig, els espais ja estaran a punt per acollir visites i mostrar la iniciativa a la ciutadania.