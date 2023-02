'As bestas', la gran favorita de la 37 edició dels Premis Goya amb 17 nominacions s'ha portat finalment nou dels guardons, entre ells els més importants, com els de Millor Pel·lícula, Millor Direcció (per a Rodrigo Sorogoyen) o Millor Actor Protagonista (per a Denis Ménochet), davant d' 'Alcarràs' que, malgrat estar entre les favorites, ha acabat la cerimònia sense cap guardó.

Per número de 'caps', 'Modelo 77' --que era la segona pel·lícula amb més nominacions-- també s'ha fet amb la segona posició quant a premis, en emportar-se'n cinc (en la seva majoria, en categories tècniques).

Per part seva, 'Cinco lobitos' --que partia amb 11 nominacions-- ha aconseguit tres Goya, que han reconegut a les seves actrius principals (Laia Costa i Susi Sánchez) i a la seva directora, Alauda Ruiz de Azúa. Pitjor sort ha tingut 'Alcarràs', de Carla Simón, amb la qual competia en nombre de nominacions però que ha marxat de buit de la gala celebrada a Sevilla.

D'aquesta manera, la 37 edició dels Premis Goya, ha coronat com a gran triomfadora a 'As Bestas', que s'he portat el Goya a la Millor Pel·lícula, Millor Direcció (Rodrigo Sorogoyen), Millor Actor Protagonista (Denis Ménochet), Millor Guió Original (Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen), Millor Música Original (Olivier Arson), Millor Muntatge (Alberto del Camp), Millor Direcció de Fotografia (Álex de Pablo), Millor Actor de Repartiment (Luis Zahera) i Millor So (Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo i Yasmina Praderas).

Quant a 'Modelo 77' s'ha emportat els premis a Millor Direcció de Producció (Manuela Ocón Aburto), Millor Disseny de Vestuari (Fernando García), Millor Direcció d'Art (Pepe Domínguez de l'Olmo), Millors Efectes Especials (Esther Ballesteros i Ana Rubio) i Millor Maquillatge i Perruqueria (Yolanda Piña i Félix Terrero).

La pel·lícula 'Cinco Lobitos' ha estat reconeguda amb la Millor Direcció Novella (Alauda Ruiz de Azúa), Millor Actriu Protagonista (Laia Costa) i Millor Actriu de Repartiment (Susi Sánchez).

En el costat oposat de la balança, la cinta 'Alcarràs' --sobre una família de conreadors de préssecs lleidetans-- que, entre altres reconeixements, es va alçar amb l'Os d'Or a la millor pel·lícula en el Festival Internacional de Cinema de Berlín 2022, va estar nominada en els Premis de Cinema Europeus i que va ser triada pels acadèmics per a representar a Espanya en els premis de l'Acadèmia de Hollywood, encara que finalment no va passar el tall definitiu, ha marxat de buit d'una gala amb constants les al·lusions a Carlos Saura, mort un dia abans de rebre el Goya d'Honor.

Emotius han estat els discursos de Telmo Irureta, Millor Actor Revelació per 'La consagración de la primavera' (a favor de la inclusió al cinema) i Laura Galán, Millor Actriu Revelació per 'Cerdita' (que ja coneixia l'experiència de recollir un Goya perquè en 2019 el curtmetratge 'Cerdita', predecessor del llargmetratge homònim, va ser premiat en la categoria Millor Curtmetratge de Ficció).

En una picada d'ullet al cinema internacional, el Goya a la Millor Pel·lícula Iberoamericana ha estat per a 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre i la Millor Pel·lícula Europea ha premiat a 'La peor persona del mundo', de Joachim Trier (Noruega).

En l'apartat de curtmetratges, el Goya al Millor Curtmetratge d'Animació ha estat per a 'Loop', de Pablo Polledri; el de Millor Curtmetratge Documental per a 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', d'Amaia Remírez García i Raúl de la Fuente; i el de Millor Curtmetratge de Ficció per a 'Arquitectura Emocional 1959', de León Siminiani.

Precisament, el sector del curtmetratge ha estat un dels més reivindicatius amb la campanya 'Ponte la chapa: El corto es cine', per a reclamar que "el curt és cinema", a través del repartiment de xapes. Aquesta acció busca el suport de la indústria per a fomentar la creació d'un organisme que coordini els assumptes del sector "per a competir en igualtat de condicions amb els països de l'entorn" i aconseguir una inversió anual de televisions i plataformes d'un u per cent destinat a la compra dels drets de les cintes curtes.

El Goya a la Millor Cançó Original va recaure sobre 'Sintiéndolo mucho', de Joaquín Sabina i Leiva --que precisament van actuar junts fa un any en l'anterior edició dels Goya--; el Millor Guió Adaptat va ser per a Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta per 'Un año, una noche' i la Millor Pel·lícula Documental va premiar a 'Labordeta, un hombre sin más', de Gaizka Urresti i Paula Labordeta.

A més, la Millor Pel·lícula d'Animació ha reconegut a 'Unicorn Wars', d'Alberto Vázquez. Precisament, aquesta categoria era la més disputada, amb cinc títols optant al guardó final, en un any en què han estat candidats més llargmetratges que en edicions anteriors.

Presència femenina: es resisteix el Goya a la millor direcció

Juliette Binoche es va emportar el Goya Internacional en una cerimònia en la qual les dones han tornat a tenir protagonisme, com en les categories de Millor Direcció de Producció, per a Manuela Ocón Aburto ('Modelo 77') i Millors Efectes Especials, per a Esther Ballesteros i Ana Rubio, per 'Modelo 77'

També han estat reconegudes, encara que han compartit premi amb els seus companys, en la categoria de Millor Guió Original, per a Isabel Peña al costat de Sorogoyen, per 'As bestas'; Millor Pel·lícula Documental, per a Paula Labordeta, al costat de Gaizka Urresti per 'Labordeta, un hombre sin más'; Millor Curtmetratge Documental, per a Amaia Remírez García al costat de Raúl de la Fuente per 'Maldita. A Love Song to Sarajevo'; Millor So, per a Fabiola Ordoyo i Yasmina Praderas, al costat d'Aitor Berenguer, per 'As bestas' i 'Millor Maquillatge i Perruqueria' per a Yolanda Piña al costat de Félix Terrero per 'Modelo 77'.

Es continua resistint el Goya a la Millor Direcció pel qual aquesta vegada competien Carla Simón ('Alcarràs') i Pilar Palomero ('La Maternal') i que finalment va recaure en Sorogoyen. Fins avui, només Isabel Coixet, amb 'La vida secreta de les paraules' (2006) i 'La llibreria' (2018) ha aconseguit aquest reconeixement.