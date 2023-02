La desena edició de la mostra de cinema independent nord-americà Americana Film Fest de Barcelona homenatja el director i guionista Todd Solondz, autor de cintes com 'Happiness' o 'Cosas que no se olvidan' amb una retrospectiva que comença aquest dimarts en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya i durarà fins el 15 de març. En roda de premsa, Solondz ha defensat la llibertat en el cinema i propostes que siguin políticament incorrectes. “És molt important ser amables en la vida quotidiana, però els cineastes han de ser poc educats”, ha afirmat Solondz. De fet, creu que “sempre hi ha hagut restriccions” pel que fa la llibertat dels cineastes, però ara mateix “són més greus” i molts gent té por de ser cancel·lada.

El cineasta ha afirmat que sempre ha estat un repte fer pel·lícules independents i fora del sistema dels grans estudis. Ha desgranat que actualment els reptes són molt grans perquè hi ha molt poca gent que vagi al cinema i perquè hi ha sales independents que estan tancant i això, creu, té “una repercussió en les cintes que es mostren a les sales”. Així mateix, també hi ha la part positiva, ha afegit, i és que hi ha hagut progressos tecnològics que fan més viable tirar endavant films de baix pressupost de manera independent.

Solondz creu que “sempre hi ha hagut restriccions” pel que fa la llibertat dels cineastes, però ara mateix “són més greus” i molts gent té por de ser cancel·lada. “Jo estic virtualment cancel·lat”, ha afirmat. En aquest context, ha apuntat que hi ha temes que fa por abordar i que molta gent té por d’ofendre en els seus films. “Si un es diverteix i fa el que vol rep atacs tant per la dreta com per l’esquerra”, tot i això ha assegurat que té esperança. “Sense ironia no té molt sentit fer una pel·lícula”.

“Els Oscar no tenen res a veure en si una pel·lícula és absolutament interessant"

Preguntat pels Oscar, el cineasta ha manifestat que els premis de l’Acadèmia de Hollywood són “només un negoci” i no li interessen personalment. “Els Oscar no tenen res a veure en si una pel·lícula és absolutament interessant, excepte aquesta part de mi que té 11 anys i que segueix volent guanyar”.

Xavi Lezcano, codirector de l’Americana, ha indicat que Solondz “representa l’essència de l’indi. Es fidel al seu estil i això m’agrada molt”, ha destacat. Els films de Solondz han recollit premis a certàmens prestigiosos com el festival de Cannes, el de Venècia, el de Sundance o el de Berlín. En col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, l'Americana repassa la carrera d'un artista amb "una de les veus més personals i controvertides" del cinema independent nord-americà recent. Solondz ha estat titllat sovint de "salvatge, demolidor, cruel, sòrdid, provocador, pervers, càustic i excèntric".

La retrospectiva comença aquest dijous amb 'Wiener-Dog' en una exhibició que comptarà amb la presència del director. El cicle continuarà fins al 15 de març amb la projecció de 'Bienvenidos a la casa de muñecas', 'Happiness', 'Cosas que no se olvidan', 'Palíndromos', 'La vida en tiempos de guerra' i 'Dark horse'. El 27 de febrer, el director oferirà una classe magistral a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL.

36 llargs i 32 curts en 4 seccions

Del 7 al 12 de març, l'Americana exhibirà una programació formada per 36 llargmetratges i 32 curts als cinemes Girona, Zumzeig i Phenomena. 'La belleza i el dolor', documental de Laura Poitras nominat a l'Oscar i guanyador del Lleó d'or, donarà el tret de sortida a la programació.

La secció Tops inclou dos títols canadencs, 'Falcon lake', de la debutant Charlotte Le Bon, i 'Riceboy Sleeps', d'Anthony Shim. En aquest apartat també s'exhibirà 'War Pony', cinta de la neta d'Elvis Presley Riley Keough que retrata els joves indis d'una reserva de Nebraska i que es va endur la Càmera d'or a Cannes.

La secció Docs de l’Americana inclou aquest any vuit títols, entre els quals la pel·lícula inaugural de la mostra, l'esmentada 'La bellesa y el dolor'. També es projecta un altre documental nominat a l'Oscar, 'All that breathes', de Shaunak Sen, premiada a Cannes i a Sundance.

En la tercera secció, Next, deu títols descobriran nous valors del cinema independent nord-americà. S'hi podrà veure, entre d'altres, 'The unknown country', de Morrisa Maltz, o 'Unidentified Objects', de Juan Felipe Zuleta.

Finalment, la secció de curtmetratges Shorts presenta projeccions nominades als Oscar i als principals festivals del món. Entre els seus plats forts, 'If I go will they miss me', premiat com a millor curt de ficció a Sundance, i 'Stranger than Rotterdam with Sara Driver', Premi especial del jurat al mateix festival.