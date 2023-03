La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía, acaba d’iniciar la gira mundial de ‘Motomami’, el seu últim àlbum, que s’ha fet d’allò més viral i reconegut internacionalment. La primera parada d’aquest ‘tour’ ha sigut al festival Lollapalooza a l’Argentina, on ha reunit milers de fans i ha comptat amb un públic enèrgic i molt emocionat amb el xou que la cantant catalana ha preparat per a l’ocasió.

En aquest nou espectacle, Rosalía ha volgut apostar per una ‘performance’ plena de canvis, amb una posada en escena natural, sense filtres ni maquillatge, que centra tots els focus en el seu increïble nivell vocal. Per aquesta raó, la cantant ha interpretat temes com ‘SAOKO’ i ‘Hentai’ ‘a cappella’.

Confessions en directe

En els moments previs a iniciar el concert, i a causa d’un micròfon amb el so que s’ha quedat obert per error, s’ha filtrat el que l’artista ha confessat al seu equip de ballarins. En directe, s’ha pogut sentir com Rosalía iniciava el seu discurs amb aquestes paraules de motivació: «Aquest és el primer xou que fem i espero que us sentiu molt orgullosos d’això i que el disfruteu ».

😢😢 ROSALIA ES TODO LO QUE ESTÁ BIEN



❤️ 🩹 el micrófono se abrió antes de su show y pudimos escuchar las hermosas palabras de aliento de la Motomami para sus bailarines antes de salir al escenario del Lolla



pic.twitter.com/NTcOinRlNt — Venus Media (@venusmedia) 18 de marzo de 2023

«No podria fer això sense vosaltres»

També ha deixat clar l’afecte que té als seus ballarins amb aquestes emotives declaracions: «Vull que sapigueu que no podria fer això sense vosaltres, que he après moltíssim de vosaltres durant aquest temps i que us admiro», ha afegit la cantant alhora que els animava que gaudissin de l’actuació. Per concloure el discurs, també ha volgut expressar el seu amor cap a ells: «¡Anem a petar-ho, us estimo a tots!».