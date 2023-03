Juan Luis Guerra tornarà a Barcelona amb la gira ‘Entre Mar y Palmeras’. L’actuació serà al Palau Sant Jordi el 4 de juliol en el marc d’aquest tour que començarà l’1 de juliol i que passarà també per ciutats com Madrid i Fuengirola. El repertori de la gira estarà inspirat en els seus discos més recents com ‘Entre Mar y Palmeras’ i ‘Privé’, i inclou cançons com ‘Rosalía’, ‘El Farolito’, ‘Visa Para un Sueño’, ‘La Bilirrubina’, ‘El Niágara en Bicicleta’.

Guerra estarà acompanyat per la seva banda 440. Les entrades ja es poden comprar en prevenda exclusiva a través de elcorteingles.es i a partir d’aquest divendres estaran disponibles a través de mitaquilla.com i dels punts de venda oficials.