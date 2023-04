L'escriptor manresà Jeroni Muñoz, l'experta en llibres i tiktoker Maryam Assakat i la periodista i cap de la secció de Cultures de Regió7, Susana Paz, formaran el jurat de l'11è concurs de relats breus del diari, que enguany proposa reescriure el relat de Sant Jordi, però amb un canvi: el cavaller acaba salvant el drac. Les obres es poden entregar fins aquest dilluns, 1 de maig, a mitjanit a través d'aquesta mateixa pàgina.

Jeroni Muñoz Soler ha estrenat aquest 2023 la seva darrera novel·la, Salt de Plens, mereixedora del Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2022, que ha estat publicada a la col·lecció El Cabàs de l'editorial El Gall Editor. Llicenciat en dret, el seu debut com a escriptor va ser amb l'obra Un vestit curt, del color de la sorra d’una platja vorejada de pins l’any 2016. L’any següent publicà El torb sobre el mar, guardonada amb el 32è Premi de Narrativa Vila de Puçol i el 2020 retornà amb Ho faré igualment, text amb què va obtenir el Premi Teodor Llorente de Novel·la Negra de La Pobla de Vallbona.

Maryam Assakat treballa des del 2018 com a llibretera i, des de l'estiu del 2021 ha traslladat la seva passió pels llibres a les xarxes socials, on publica vídeos al seu compte de TikTok @maryam.and.books, que acumula 1,7 milions de seguidors.

Per últim, tanca el jurat en representació del diari, la periodista Susana Paz, responsable de la secció de Cultures de Regió7 de l'any 2004.

Els premis i els requisits

Patrocinat per Tallers Ballús, el concurs de relats de Regió7 manté aquest 2023 els premis en metàl·lic de l'anterior edició: 200 euros per al guanyador; 150 euros per al segon premiat i 100, per al tercer. A més, tots tres gaudiran d'una subscripció digital anual al diari i hi haurà un petit lot de llibres per a les deu obres que s'escullin com a finalistes.

Els interessats en participar hauran d'escriure un text que imagini un desenllaç diferent per a la llegenda de Sant Jordi, amb final feliç per al drac, i plasmar-ho en només 1.500 caràcters (espais inclosos). Es poden fer arribar els relats al diari fins al dilluns 1 de maig. S'ha de fer a través d'aquesta mateixa pàgina (utilitzant el formulari de la part inferior) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF).

D'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran, totes elles, premi, un petit lot de llibres. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. El resultat d'aquest primer cribratge es donarà a conèixer a partir del 9 de maig.

Els membres del jurat seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. El veredicte final es farà públic a partir del 22 de maig.

Els premis:

Primer premi: 200 euros, una subscripció digital anual a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres.

200 euros, una subscripció digital anual a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres. Segon premi: 150 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

150 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Tercer premi: 100 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

100 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Set finalistes: un petit lot de llibres.

Col·laboren amb l'11è Concurs de relats de Sant Jordi de Regió7 Llibres Parcir, Alba Editorial i Angle Editorial.

Els textos es poden enviar des d'aquest formulari: