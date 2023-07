La Fira Mediterrània de Manresa mira més enllà de les fronteres catalanes

La 26ª edició de Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 5 al 8 d’octubre de 2023, estarà marcada per la recuperació de la mediterraneïtat i l'augment de la presència de propostes internacionals i estatals que supera els nivells prepandèmia. Un clar exemple d’aquesta aposta és l’espectacle inaugural de la Fira, Evoé!, una proposta de l’Obrador d’arrel internacional de la Fira, encapçalada pel músic i productor Raül Refree i la cantant italiana Maria Mazzotta, que fa un recorregut pels rituals de catarsi col·lectiva representats principalment per la tarantel·la del sud d’Itàlia. L’espectacle tindrà lloc dijous 5 d’octubre, primer dia de Fira, a les 21 h, a la Sala gran del Teatre Kursaal. La fira programarà 83 espectacles (unes 120 funcions) i 61 estrenes: 3 de cada 4 espectacles..

L’oferta de més enllà de les nostres fronteres suma un 45 % i sobretot es veu concentrada en l’apartat musical de la programació, fins arribar al 55 % de propostes internacionals i de la resta de l’Estat. Aquest encara era un dels temes que quedaven pendents dels canvis de model que es van haver d’aplicar durant els anys de la pandèmia.

El pressupost de la Fundació Mediterrània per aquest 2023 és d'1,22 milions d'euros, el més alt dels darrers 15 anys, que inclouen 999.000 euros per a la Fira Mediterrània, 120.000 per a l'Obrador d'arrel i 100.000 per al Pla d'impuls a la dansa d'arrel. La presentació del certamen s'ha fet aquest migdia a la Buresa, que serà un dels seus escenaris, amb Jordi Fosas, director artístic de la fira, Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, Lídia Hinojo, gerent de la Mediterrània, Marc Aloy, alcalde de Manresa i Tània Infante, en la seva estrena al certamen com a regidora de Cultura del consistori manresà.

L’escena musical d’arrel gallega i portuguesa

A més de la destacada presència de les novetats de l’escena mediterrània de músiques del món, la 26ª edició de la Fira comptarà amb un focus més enllà de la Mediterrània sobre l’escena musical d’arrel gallega i portuguesa. Deu propostes artístiques de Galícia i Portugal estaran a la programació oficial de la Fira, està previst que una delegació de professionals i programadors d’aquestes zones assisteixi al mercat manresà i es realitzaran intercanvis artístics i professionals amb la MUMI -Encontro Profesional de Música Galiza_Portugal, OuTonalidades -Circuito português de música ao vivo i amb EXIB Música, Expo Iberoamericana de Música a Portugal. L’objectiu del focus és conèixer noves escenes i maneres de treballar les músiques d’arrel més enllà del hub principal de la Fira, la Mediterrània, i que aquest generi intercanvis artístics i professionals per als artistes catalans.

Intel·ligència Artificial al procés creatiu

Un altre dels elements que destacaran en l’oferta de la 26a Fira és la Intel·ligència Artificial, que hi tindrà presència tant a nivell artístic com professional.

La Fira és el mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l’arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Des que es va incorporar a l’equip de la Fira Jordi Fosas com a director artístic, es treballa amb els 360 graus de l’arrel tradicional, partint del patrimoni immaterial i l’herència cultural, passant per les associacions de cultura popular i tradicional (que treballen a partir del patrimoni immaterial connectant-lo amb la societat), i tancant amb el sector professional, els artistes que creen a partir d’aquesta tradició. Sempre posant especial èmfasi en l’intercanvi, la interrelació i la intersecció de tots ells.

Tot aquest plantejament es concreta amb una programació integrada per propostes que parteixen de l’arrel tradicional com a motor creatiu, una arrel amb mirades polièdriques, i que parla en present. Enguany, amb la Intel·ligència Artificial com a un dels eixos principals, parla en present i en futur. D’entrada, l’eix central de les Jornades Professionals, l’activitat més destacada de l’oferta adreçada exclusivament als professionals acreditats serà la Intel·ligència Artificial en els processos creatius. També hi serà present a diverses de les propostes artístiques incloses a la programació. És el cas de Ni.U, de Núria Andorrà; Berenguera, de Gerard Franch i Maria Jover, i Trans, de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), totes tres de l’Obrador d’arrel, el programa d’acompanyament i suport als creadors que presenten noves propostes artístiques a partir de la cultura popular i tradicional.

La Intel·ligència Artificial també ha estat present durant el procés de creació del cartell de la present edició, que de nou és obra de l’estudi de disseny Kocori, fundada i dirigida per Anna Brugués. Durant els anys de col·laboració amb Kocori, les imatges havien jugat amb el concepte de les mirades al passat (a l’arrel i la tradició) i les mirades al present. Aquest cop, tancant el cicle, la mirada es fa cap al present i el futur, amb la Intel·ligència Artificial. Per tal de simbolitzar-ho, un núvol generat precisament amb IA, acapara la mirada i el cap d’una noia que toca la pandereta, un instrument tradicional, amb força presència als escenaris de la Fira.

Les xifres de la Fira

Com a mercat multidisciplinari la Fira planteja cada any dos grans àmbits en la seva programació artística: el de música i el d’arts escèniques i cultura popular, que inclou la dansa i la memòria, llegat i narració oral, amb les propostes de teatre i circ.

83 propostes artístiques

47 propostes de música (57%) amb procedència de:

21 propostes de Catalunya (45%)

13 propostes de la Resta de l’Estat (27,5%)

13 propostes internacionals (27,5%)

36 propostes d’arts escèniques i cultura popular (43%) dels següents itineraris:

20 de dansa

14 de memòria, llegat i narració oral

2 de cultura popular i ciutat

Procedència:

24 propostes de Catalunya (66%)

14 propostes de la Resta de l’Estat (31%)

1 proposta internacional (3%)

61 propostes amb caràcter d’estrena (74%):

40 estrenes absolutes

5 entrenes a l’Estat

16 estrenes a Catalunya

Procedències totals:

45 propostes de Catalunya (54%)

24 propostes de la Resta de l’Estat (29%)

14 propostes internacionals (17%)

Entrades a la venda

Coincidint amb la presentació de la programació artística de la Fira, avui es posen a la venda les entrades per assistir als espectacles de pagament. La Fira ofereix avantatges econòmics amb la compra de les entrades de forma anticipada.

LA MÚSICA A LA FIRA

Itinerari per l’escena mediterrània de músiques del món

Aquest any, la programació musical de la Fira ve marcada pel retorn a la mediterraneïtat. Aquestes són les propostes que s’incorporen en aquest bloc a nivell internacional:

RAÜL REFREE & MARIA MAZZOTTA · Evoé! (espectacle inaugural i Obrador d’arrel)

(espectacle inaugural i Obrador d’arrel) Recorregut en clau contemporània pels rituals de catarsi col·lectiva com la tarantel·la Italiana. (Catalunya / Itàlia)

MEDITERRANEAN BAGPIPES COMPANY (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Pont musical per la mediterrània per celebrar els 40 anys de la recuperació del sac de gemecs a Catalunya. (Catalunya / Itàlia / Turquia)

DAVIDE AMBROGIO · Evocazioni e Invocazioni

Espectacle immersiu al voltant de la veu, que trenca barreres entre tradició i modernitat. (Itàlia)

LES MÉCANOS

Veu i percussió amb un repertori de cançons de treball, de lluita, d’amor, de religió i de festa, de França i Occitània. (França)

DUNJALUK

Aquest duet interpreta cançons de tradició bòsnia sevdah amb una expressió musical moderna que les porta al present. (Croàcia)

PETROS KLAMPANIS · Tora Collective

Nou projecte del baixista i compositor grec per mirar el passat i el futur per transformar la música tradicional grega. (Grècia)

ALI DOGAN GÖNÜLTAS – Kiğı

Treball de memòria musical fruit de deu anys d’investigació de la tradició oral d’Anatòlia. (Turquia)

DJAZIA SATOUR

La cantant i compositora algeriana s'uneix al pianista Pierre-Luc Jamain per donar un gir original al seu repertori de cançons evocadores. (Algèria)

Propostes de la resta de l’Estat:

RODRIGO CUEVAS · La Romería

Nou projecte de l’agitador folklòric asturià, produït per Eduardo Cabra (Calle 13). (Astúries)

LA MARIA · L’Assumpció

La cantant d’Oliva que està revolucionant el cant valencià presenta el seu primer treball d’estudi. (País Valencià)

NOELIA LLORENS ‘TITANA’ · Titana

La jove cantaora valenciana Noelia Llorens presenta les cançons de música tradicional que l’han acompanyat des que va començar a cantar als nou anys. (País Valencià)

CARLES DÉNIA · Mússol

El cantant valencià estrena proposta intimista, plena de llum i d’arrels mediterrànies. (País Valencià)

EL DILUVI · El primer ball

Diversitat i esperit festiu i reivindicatiu són els principals trets d’un dels grups de mestissatge sonor més importants del panorama actual que estrena nou treball. (País Valencià)

LORENA ÁLVAREZ Y SUS RONDADORES

En companyia de diversos músics de la Val d’Echo (Osca), Álvarez fa que la contemporaneïtat i la tradició vagin de la mà sense complexes. (Astúries)

JULIÁN MAYORGA · El bosque infinito

Mitologia andina en diàleg amb nous formats i tècniques d’avantguarda. (Madrid - Colòmbia)

SEDAÇ

Els Germans Martorell, històrics del ball folk mallorquí, enceten nou projecte musical. (Illes Balears)

Més enllà de la Mediterrània - Focus de l’escena musical gallega i portuguesa

SARA CORREIA

Estrena del nou treball d’una de les principals figures del fado actual, clar exemple de que és ben viu i en plena forma. (Portugal)

PONGO · Sakidila

Una de les artistes de kuduro més importants del món i un dels més grans talents de la nova escena musical portuguesa. (Portugal / Angola)

FADO BICHA

Projecte musical i activista de l’escena queer que explora sense precedents l'univers del fado trencant les estrictes normes establertes. (Portugal)

ANA LUA CAIANO

L’artista explora la combinació de la música tradicional portuguesa amb l'electrònica i els sons del dia a dia. (Portugal)

CINDAZUNDA · Road Trip

Projecte de ball folk nascut de la trobada de quatre joves músics amb la inquietud d’explorar moviments rítmics i sons del continent europeu i l’Atlàntic. (Portugal)

OS DO FONDO DA BARRA

Els cantareiros del grup de dansa tradicional Xacarandaina cantaran i faran cantar a la Taverna de la Fira i per les places i els bars de Manresa. (Galícia)

CAAMAÑO&AMEIXEIRAS · A morte non é certo

El duet gallec de música folk presenta un nou projecte inspirat en els ritus populars gallecs. (Galícia)

CALDO

Nou disc que apropa la música tradicional als contextos sonors contemporanis mitjançant l'experimentació amb els instruments. (Galícia)

FILLAS DE CASSANDRA · Acrópole

L’herència de les cantareiras gallegues, amb harmonies vocals i percussions tradicionals, combinada amb la música electrònica més actual. (Galícia)

MARIO G. CORTIZO · Só un solo

El percussionista ens deixa entrar al laboratori de l’artesà del so per compartir la seva mirada irònica davant el món. (Galícia)

Itinerari per les novetats musicals de l’escena catalana d’arrel

ORQUESTRA DE MÚSIQUES D’ARREL DE CATALUNYA (OMAC) · Trans (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) L’OMAC estrena nova proposta, un concert que explora la riquesa antropològica, ecològica i artística de la transhumància dels Pirineus.

CAROLA ORTIZ · Cantareiras (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Recull de tradició oral femenina fusionant folk, flamenc i instruments medievals amb jazz i música electrònica.

JOANA DARK · Lo Secà (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Al seu segon treball, segueix experimentant amb les melodies tradicionals de veus femenines fent una reinterpretació adaptada al context sonor contemporani.

NÚRIA ANDORRÀ · Ni.U (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Cançons de pandero passades pel filtre de la contemporaneïtat, amb l’ajuda de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial.

JAZZWOMAN AMB SO DE COBLA (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Trobada artística de la rapera valenciana amb el so de la cobla. (Catalunya / País Valencià)

ALBA CARETA & CÀNTUT (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) La jove intèrpret emprèn un viatge oníric per diverses cançons de bressol del cançoner en línia del Càntut.

BUM DITTY (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Aquest projecte centrat en l’estil old time, tradicional dels Apalatxes, va guanyar l’any passat el Concurs Sons. (Catalunya / Estats Units / Illes Balears / País Basc).

LA COSINA

Nou projecte musical (festiu, alegre i compromès) de l’acordionista Clara Colom, fundadora del grup Roba Estesa.

MUCHACHO Y LOS SOBRINOS · + madera

Avançament del nou disc d’aquest grup de rumba catalana tradicional, que fuig de la barreja amb altres pals.

EL PONY MENUT (Públic familiar)

(Públic familiar) Versió familiar de El Pony Pisador i el seu repertori de música celta i folk tradicional, amb una bona dosi d’humor absurd.

COBLA LLUÏSOS DE TARADELL · Ànimes del Pirineu (Públic familiar)

(Públic familiar) Proposta musical i literària que vol apropar l’essència musical de la cobla i els elements més arrelats, nostrats i fantàstics, de les llegendes del país.

LA FILADORA · Primfila i se’n va

Concert comentat que s’apropa des d’una perspectiva de gènere a les diferents cançons que formen part del teixit de la música tradicional catalana.

LA GRAVETAT DE COULOMB · L’Efecte Doppler

Proposta pensada per ballar que pren com a referència els gèneres típics dels balls de gitanes tradicionals de les comarques del Vallès i el Maresme.

CRIATURES · Fenaquistoscopi

El grup presenta nou disc per celebrar deu anys de trajectòria artística fent cambra d’arrel.

SOL I SERENA · Remember 20aix

Un dels grups de referència del folk català i amb molta projecció a Europa celebra vint anys.

ORQUESTRINA TRAMA · Trapala

Directe festiu amb les músiques del darrer treball discogràfic d’aquesta formació integrada per joves vinculats a la música i la cultura tradicional del Pirineu.

MARC DEL PINO · Ball Solo

Primer disc en solitari de l’acordionista diatònic que explora les possibilitats de l’instrument i del seu bagatge sonor.

APEL·LES CAROD · Abismes i flors

Amb el seu primer disc com a líder, aquest jove violinista i compositor, emmiralla les emocions amb el paisatge.

ALIDÉ SANS · Arraïtz

Nou treball de la cantant aranesa: cançons occitanes de tradició oral expressades a través de les eines i codis de la producció musical del segle XXI.

LA PRENDA ROJA

Aquestes cantaores experimenten amb tendències actuals com l'electrònica i la música urbana prenent el flamenc com a llenguatge en comú.

TONI CASASSAS · Entre cor i branca

Performance crua i austera de cançons d'arrel dels països catalans que entronca amb altres veus i cants d'arrel d'arreu.

LES ARTS ESCÈNIQUES A LA FIRA

Itinerari de dansa

ESBART ROCASAGNA · ERA (Obrador d’arrel / Pla d’impuls a la dansa d’arrel)

(Obrador d’arrel / Pla d’impuls a la dansa d’arrel) Peça creada i dirigida per Quim Bigas, on l’esbart es planteja com es ballarien les danses tradicionals si haguessin evolucionat amb el temps. PREMI DELFÍ COLOMÉ

QUIM BIGAS · Enviró d’ERA (Pla d’impuls a la dansa d’arrel)

(Pla d’impuls a la dansa d’arrel) Quim Bigas ens comparteix i ens ensenya materials del procés de creació de l’espectacle ERA de l’Esbart Rocasagna de Gelida.

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ · Nemini Parco

L’esbart de Rubí celebra el seu centenari estrenant nou espectacle de gran format basat en el mite d’Orfeu i Eurídice.

L’ESBORD (Pere Seda i Sònia Àrias) · Autoodi

Els artistes exploren les contradiccions de treballar amb la música i la dansa d’arrel, on es barregen la culpa, la vergonya i, fins i tot, l’odi.

VÍCTOR PÉREZ ARMERO · Rel i Grapa (Obrador d’arrel / Pla d’impuls a la dansa d’arrel)

(Obrador d’arrel / Pla d’impuls a la dansa d’arrel) El ballarí situa el seu cos al llindar entre tradició i contemporaneïtat per entreteixir instants passats en l'expressió del present. MENCIÓ ESPECIAL PREMI DELFÍ COLOMÉ.

MAGÍ SERRA · Condens (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Partint de la transhumància artística de 2020 Brots transhumants, el ballarí i coreògraf reflexiona sobre com habitem els espais.

LARA BROWN · Lo impossible es desaparecer (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Reflexió performativa que es planteja com arxivem els moviments d'arrel i les danses populars de fa segles. (Catalunya / Castella Lleó)

JOAQUÍN COLLADO · Quien baila, su mal espanta (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) El ballarí i coreògraf, al costat de Pol Jiménez, explora la relació que es dona en un ball a dos, posant èmfasi en qüestions de rols i gènere.

MOON RIBAS I QUIM GIRÓN · Ramat Simfònic (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Espectacle a l’aire lliure que convida el públic a pasturar amb un altaveu penjat del coll, com si fos un esquellot electrònic. So en constant moviment.

LAMAJARA · Verbena

Mirada a les festes tradicionals per analitzar les seves narratives i reinterpretar-les des de l’actualitat. (Catalunya / Andalusia / Canàries)

RAQUEL GUALTERO SORIANO · 360

Es fixa en el gir: investigant les danses tradicionals colombines, l’ús de la faldilla i les seves músiques, amb LinaLab en directe.

BERTA BALIU FRANQUES · Fargar

Projecte de nova creació en dansa vertical que fa revisió i homenatge a la cultura dels castells i a com s’ha desenvolupat des dels seus orígens.

VISITANTS · Olea

Tercera peça d'una trilogia, amb forta presència de foc i pirotècnia, sobre els tres cultius ancestrals mediterranis: el cereal, la vinya i l'olivera. Música d’Efrén López. (País Valencià)

CARMEN MUÑOZ COMPAÑÍA DE DANZA · Invocation

Un cos que des del flamenc travessa l'espai i compon la seva dansa al seu so. Un cos passional que en la pràctica escènica investiga, experimenta i reflexiona. (Catalunya / Andalusia / Múrcia)

VANESA AIBAR & ENRIC MONFORT · La Reina del Metal

En aquest assaig de flamenc els dos artistes es repten l’un a l’altre traçant una temptativa de transformació inspirant-se en els rituals de pas. (Andalusia)

FERNANDO LÓPEZ · Flamenco negro

Treball de creació coreogràfica centrat en el tango flamenc, un cante flamenc d’origen afrocubà creat als barris extramurs de la Habana per cubans afrodescendents. (Madrid)

SARA CANO COMPAÑÍA DE DANZA · Al Son

Peça de dansa creada per donar visibilitat a la història de les dones a qui se’ls ha negat tenir veu pròpia. (Madrid)

FRAN SIEIRA COMPAÑÍA DE DANZA · Coreografias dun demente

Amb el folklore gallec com a eina de treball, la proposta gira al voltant de l’estigma que pesa sobre les malalties mentals. (Galícia)

BILAKA · Basaide

El coreògraf Eneko Gil convidar els intèrprets a una introspecció basada en el cant ancestral dels pastors de les muntanyes de Zuberoa (al País Basc francès). (País Basc / França)

AUKERAN DANTZA KONPAINIA · Aiurri

La companyia de dansa basca convida el públic a un exercici d'obertura al moviment, del cos i de la ment. (País Basc)

Itinerari de Llegat, memòria i narració oral

ÀFRICA LLORENS (MOLL DE L’OS) – FORADADA (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Amb el circ com a disciplina artística, la proposta qüestiona temes de gènere partint de la llegenda de la Foradada de Montserrat.

BÀCUM/ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS AMB XÀLDIGA · Correllums (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Reversió dels Balls de diables i Correfocs, substituint les forques de foc dels diables per forques de llum làser.

CIA. PAGANS · El valor de res (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Experiència escènica immersiva i multidisciplinària que reflexiona sobre els vincles de la paraula escrita i les trobades ancestrals per compartir coneixement.

XIP XAP · Rag & Bone (Públic familiar)

(Públic familiar) Espectacle de carrer itinerant protagonitzat per dos titelles de guant que donen vida a un drapaire com els d’abans i el seu ajudant.

PAU GÓMEZ / @PERSUCARHIPAU · Relleus. Aperitiu i Primer Plat (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Peça artística sobre cuina tradicional, històries i records. Aquest 2023 podrem degustar dos plats d’aquest procés.

GERARD FRANCH I MARIA JOVER · Berenguera (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Presentació de la investigació sobre la poeta catalana Berenguera de Vilamur amb fort protagonisme de la Intel·ligència Artificial.

GUILLEM SÁNCHEZ GARCIA · L’alegria d’aquesta nit (Obrador d’arrel)

(Obrador d’arrel) Instal·lació que revisita la dansa del vetlatori, que es ballava en alguns territoris del País Valencià quan moria un infant menor de 8 anys, per parlar de la pèrdua.

TEATRE DE DOS · L’enterrador

Amb el protagonista d’aquest monòleg ens traslladarem al temps de la postguerra, a unes foses als afores de la ciutat.

EL PATIO TEATRO · Entrañas

La companyia logronyesa treu el cap a l'interior del cos humà per explicar, mitjançant el teatre d'objectes i la narració, què és el que portem dins. (La Rioja)

TEATRE NU · Estimadíssims malvats

Peça de teatre musical basada en llegendes del territori i cançons populars de lladres que reflexiona sobre com som i com percebem el mal i el dolor.

CLÀUDIA SERRAHIMA · Arribo a mitja tarda

Proposta de teatre d’objectes i poesia visual que recull 50 anys de relació epistolar entre un mariner i la seva dona.

ELENA ROMERO MUÑOZ · Costura

Espectacle íntim i entranyable on la relació i la història familiar de tres dones i els seus objectes heretats contenen secrets de la costura i de la vida.

COSINSART · Ballant-la

El Narcís i la Roberta arriben al mercat i es posen a ballar en parella. Porten un carro de la compra d’on surt música des d’un altaveu.

Itinerari per les propostes de cultura popular i ciutat

XÀLDIGA TALLER DE FESTES - Trobada de víbries

Aprofitant que la Víbria de Manresa celebra el 40 aniversari, s’organitza una trobada de víbries amb la participació de Reus, Barcelona, El Vendrell i Castelló de la Plana. (Catalunya / País Valencià)

DIADA CASTELLERA

Jornada castellera amb els Tirallongues de Manresa com a colla amfitriona i els Minyons de Terrassa, com a colla convidada.

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL CASINO

Una de les principals activitats adreçades als professionals acreditats són les Jornades Professionals, que se celebraran dijous 5 d’octubre i que enguany se centraran en el debat sobre l'ús de la intel·ligència artificial en els processos creatius. L’activitat del matí se centrarà en l’espai de reflexió i debat sobre l’ús de la IA en els processos creatius, i a la tarda es presentaran diverses propostes artístiques incloses a la programació que utilitzen la IA, com és el cas de Ni.U, de Núria Andorrà; Berenguera, de Gerard Franch, i Maria Jover, projectes de l’Obrador d’arrel.

Les jornades de divendres 6 i dissabte 7 d’octubre es dedicaran a la presentació i als itineraris artístics de nous projectes en procés de creació, que s’estrenaran el 2024 o el 2025, i que formen part dels programes de suport a la creació que la Fira Mediterrània ha desplegat aquests darrers anys, l’Obrador d’arrel i el Pla d’impuls a la dansa d’arrel. Un cop fetes les presentacions es realitzaran itineraris artístics per a professionals, amb tastets de diverses propostes en procés de creació.

Les tradicionals reunions ràpides (concertades entre programadors i artistes) es concentraran a primera hora de la tarda de divendres 6 i dissabte 7 d’octubre.

L’activitat professional també inclourà una jornada inclosa al cicle de xerrades de “Cultura transformadora”, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.