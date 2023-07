L'ambient de comunitat i pertinença que es genera al Campus Gòspel de Rajadell, juntament amb els tallers i les activitats, són algunes de les claus del seu èxit. Més d'una vuitantena de persones han passat tot el cap de setmana en la 17a edició d'aquesta trobada en aquest petit municipi bagenc per tal de connectar amb la música, l'ambient i les persones.

Segons el director musical del campus, Ramon Escalé, les persones que hi arriben "accepten una mena de codi de conducta" i "canvien el xip" per tal de crear un espai segur i còmode per a tothom en un indret natural tan privilegiat. Assegura que en cada edició s'incorporen novetats per tal que els campusins puguin repetir l'experiència sense que se'ls faci monòtona.

El canvi més substancial de l'edició d'enguany ha estat que els campusins ja portaven apreses les cançons de casa i hi ha hagut menys artistes convidats. Per Escalé, aquest darrer canvi ha estat molt positiu perquè "abans fàiem tantes actuacions que la gent no es podia aprendre cap cançó i ara ens hem pogut centrar més a assajar i també en gaudir de la música i l'experiència".

L'hospitalitat de Rajadell

Una part dels campusins es queden a dormir en els locals municipals que l'Ajuntament de Rajadell habilita per a l'ocasió, però també hi ha qui s'allotja a cases de veïns del poble. Anna Planas viu al nucli antic de Rajadell i està "encantada" que el campus se celebri al seu municipi. "Cada any esperem amb ganes que arribin, és una ocasió especial", confessa.

Planas aquest any no acull a ningú a casa seva, però si que ho havia fet en edicions passades i en té molt bon record. "Ha vingut gent de tot arreu, fins i tot un any van venir uns nois de Filadèlfia als Estats Units i encara em feliciten el sant per WhatsApp", explica, emocionada. Planas aplaudeix la conducta dels campusins i ressalta que "en disset anys mai hem tingut cap problema amb ningú".

El regidor de cultura de Rajadell i promotor del campus, Àlex Mazcuñán, es troba molt "satisfet" amb la trobada i creu que tindrà moltes més edicions. Destaca, sobretot, el Sunday Service que ha tingut lloc aquest matí, es tracta d'un moment en què tots els campusins tenen l'oportunitat d'expressar els seus sentiments al grup en un ambient relaxat i distés mentre canten cançons a l'uníson.

Sense sectes

Escalé remarca que el que tenen els campusins en aquesta activitat es tracta d'una "connexió natural" entre les persones en una activitat que és el reflex del "voluntariat de veritat i passió per la música". Creu que en les activitats de caràcter espiritual "moltes vegades hi ha darrera un gurú, una religió, una secta o un partit polític", però el Campus Gospel de Rajadell aquestes imposicions no hi tenen cabuda perquè "ja hem acceptat un codi no escrit".

Un exemple que el campus es viu d'una manera singular el posa Pelegrina Martínez, que s'estrena aquest any i té clar que repetirà perquè li ha semblat "meravellós". Martínez ha vingut des de Gran Canària i destaca la "connexió que es crea entre les persones a través de la música" i també "la bona acollida de la gent del poble, que a part de donar-nos un sostre i menjar, es preocupen per nosaltres".

Per Martínez, un dels trets diferenciadors del campus és que "ningú té en compte si ets o no creient, però sí que hi ha una coincidència en la forma de ser i pensar". A més, confessa que cantar gòspel a Rajadell és "una bona manera de fer amics".