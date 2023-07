La campusina del Campus Gospel de Rajadell i professora de música, Nadia Acebal, ha participat per primera vegada en la torbada al municipi bagenc i creu que ha estat " tot un encert" perquè li ha permès "tenir experiències amb el gòspel més enllà de la música". Per aquest motiu, té clar que l'any que ve repetirà l'experiència.

Fa poc, Acebal va començar a dirigir Can Blau Gòspel, un cor d'Eivissa que va inaugurar-se fa poc. Fa una valoració general del campus molt positiva i assegura que "la gent és increïble, he pogut conèixer gent nova que m'ha explicat les seves vivències amb la música i això m'anirà molt bé, tant en l'àmbit personal com en la feina".

També remarca que "el gòspel no és la nostra tradició, però aquí és com si ho fos, gràcies a la bona predisposició de tothom i al sentiment de comunitat".