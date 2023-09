El Gran Teatre del Liceu inaugurarà la temporada amb l'òpera Eugene Onegin de Txaikovski, considerada una de les obres mestres del romanticisme rus. La proposta, que es podrà a veure entre el 23 de setembre i el 8 d'octubre, "fugirà dels tradicionalismes" i "es fixarà en els matisos psicològics interiors i exteriors dels personatges", tal com ha dit avui el director artístic del Liceu,Víctor Garcia de Gomar. Dirigida pel mestre puig-reigenc Josep Pons i amb el segell de Christof Loy, Eugene Onegin tornarà al Liceu 25 anys després de la seva última representació. De fet, l'obra s'havia d'estrenar el 2020, però va quedar cancel·lada per la pandèmia i ara es recupera amb una producció diferent, i amb un format íntim i minimalista.

"Feia vint-i-cinc anys que no es representava al Gran Teatre del Liceu i és un dels 15 títols necessaris i indispensables de l'òpera", ha asseverat Garcia de Gomar, que també ha destacat "el conjunt d'escenes sensibles i immortals que defineixen el romanticisme" i que Eugene i Onegin plasma durant els seus tres actes. "Ens trasllada als racons de la ment humana i a les esquerdes insuperables de les ànimes dels protagonistes", ha afegit el director artístic.

La producció està inspirada en una de les històries més conegudes de la literatura russa del segle XIX, escrita per Puixkin i que Txaikovski va convertir en una de les seves primeres òperes d'exit. Estrenada per primera vegada al Teatre Mali del Conservatori de Moscou, el 1879, l'òpera va acabar passant als grans teatres i la seva fama ha perdurat fins avui. Ara el Liceu proposa una versió coproduïda amb el Den Norske Opera de Oslo i el Teatro Real de Madrid, i amb un elenc format per Svetlana Aksenova i Kristina Mkhitaryan -en el rol de Tatiana- i Audun Iversen i Iurii Samoilov -encarnant el personatge d'Eugene Onegin.

En concret, l'obra repassa la història d'amor entre la jove dama camperola Tatiana Larin i el dandi Eugene Onegin. Ella, que és una jove apassionada per la lectura, trasllada a Eugene totes les fantasies romàntiques que ha llegit a les novel·les, però ell no creu en el matrimoni i rebutja el seu amor. Setze anys més tard s'adona de l'error que va cometre, però Tatiana ja s'haurà casat amb un príncep i Eugene s'haurà d'enfrontar a un final de vida en solitud.

"Solitude" i "Loneliness"

El Liceu acollirà una versió dirigida per Christof Loy, que dividirà el desenvolupament de la història en dues parts amb una escenografia diferent. En la primera, - Solitude - es buscarà expressar la solitud buscada i temporal de Tatiana, i en la segona, -Loneliness-, el director pretén centrar-se en una soledat no desitjada i sense solució. Per aquest motiu, els actes finals es focalitzaran en Onegin i la seva frustració per haver arribat tard en conquerir Tatiana.

En ambdues parts, la dansa serà un element "interactiu" dins l'escenari. "No volíem que la coreografia fos forçada, per això l'hem intentat incorporar a través de cada situació i emoció, sobretot a partir de l'expressió corporal", ha apuntat el coreògraf de la producció, Andreas Helse. "Les danses són molt divertides, no és el ballet clàssic, sinó que està tot molt ajustat a la història", ha afegit Josep Pons, director d'orquestra de l'òpera i director musical del Liceu.

Per la seva banda, l'escenògraf Raimund Orfeo Voigt ha explicat que l'escenari és el mateix per a tota l'òpera: una sala enorme amb dues finestres i una entrada a la primera part; i sense les finestres a la segona. L'objectiu, segons l'escenògraf, és "explicar de manera simbòlica com el món es va tancant i reduïnt al mínim per Onegin, un home que es queda sense res", ha reblat.

Una "injecció d'optimisme" per la temporada

Eugene Onegin obrirà el teló de la nova temporada al Liceu, que va tancar l'anterior amb unes de les millors xifres dels darrers anys. Així ho ha indicat el manresà Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre, que també ha dit que el pressupost d'enguany és de 52,6 milions. "És un creixement important respecte les tres temporades anteriors per a poder estar a l'altura", ha argumentat.

De moment, la venda d'entrades per la inauguració es situa al voltant del 76%, i Garcia de Gomar ha admès que omplir el gran teatre seria "una injecció d'optimisme per la temporada". "Cal despertar les consciències i veure que és un títol que no necessita explicacions i que té tots els elements perquè sigui un èxit", ha conclòs el director artístic.