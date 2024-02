La cantant Suu ha publicat la cançó pop, amb pinzellades electròniques, ‘Últimamente’ (Halley Records), que formarà part del seu proper disc i que parla sobre el pas del temps i de prendre consciència sobre fer-se gran. El segell ha explicat que el tema ha estat fet en “un moment complicat per l’artista on els seus fonaments emocionals i afectius trontollaven, en els quals contestar whatsapps i trucades se li feia un món, aquesta ansietat s’accentuava encara més volent seguir sent el centre d’atenció i voler agradar a tothom”. La cantant inicia al març una gira que passarà per festivals amb format banda i per sales amb un format intimista, ‘A solas’, que serà ella sola acompanyada de la seva guitarra.

Han passat set mesos des que la Suu va publicar la seva darrera cançó, ‘Postal barata’ i, com ha explicat el segell discogràfic, en aquest temps la cantant barcelonina no ha parat de girar i de preparar les cançons del que serà el seu quart disc. ‘Últimamente’ ha estat produïda per Gerard Giné, amb veus tractades amb auto-tune i voccoders.