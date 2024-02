«Són històries de pares i mares. Hi trobes vies diferents, però són temes compartits perquè escrivim sobre dues famílies, tot i que estiguin separades per més de dos mil anys.» Alfonso Goizueta compartia aquesta reflexió mirant al públic i, de reüll, a Sonsoles Ónega, asseguda al mateix sofà i qui uns moments abans li havia comentat que «podria ser la teva mare... tot i que preferim deixar-ho en germana gran». Dissabte passat, al Club de Lectura d’abril, dut a terme a l’acollidor i exclusiu espai de The Apartment, a Las Rozas Village, es va viure una hora de màgia familiar, tant per les històries que van explicar els protagonistes com per l’ambient propiciat per un espai acollidor, íntim i exclusiu. Era com ser a casa.

Comencem pel final, com l’obra que va atorgar el Premi Planeta 2023 a Sonsoles Ónega. En el torn de preguntes, després d’una intensa conversa durant aquest Club de Lectura del suplement literari Abril, es va escoltar un «gràcies per aquesta estona tan nutritiva, divertida i en què s’ha desprès tanta energia,» també un altre comentari va compartir «la màgia d’aquest moment». Segurament, l’espai elegit té gran part de culpa de l’extraordinari ambient forjat, però també per la tremenda complicitat dels protagonistes –el finalista i la guanyadora del Premi Planeta de 2023–, que estaven conduïts per Inés Martín Rodrigo –guanyadora del Premi Nadal 2022– i presentats pel director del suplement ‘Abril’ Álex Sàlmon.

Aquest context íntim a The Apartment va afavorir una hora en què Sonsoles Ónega i Alfonso Goizueta estaven relaxats, oberts i van parlar no només de les seves aclamades novel·les –Las hijas de la criada i La sangre del padre, respectivament–, sinó del seu «matrimoni escènic», com el va descriure Álex Sàlmon. «Deixa de dir que ens avenim perquè el que ven és el contrari...», va indicar Sonsoles en to de broma a Alfonso, per posteriorment sincerar-se amb la seva parella literària: «Ha sigut una mena de company perquè és un aprenentatge parlar amb ell tota l’estona. Podria ser la seva mare –amb 46 i 23 anys– però preferim deixar-ho en germana gran. Ell m’ha depurat perquè emet un aire més net, té una manera més cristal·lina d’enfocar-ho tot i és profundament culte». A la qual cosa Alfonso li va etzibar: «Hem dit que no avorriríem...».

«L’Alfonso em va fer una abraçada el dia que més ho vaig necessitar»

La complicitat es va veure des d’un primer moment i, tornant a la comparació d’una trama familiar, Alfonso va explicar que ell venia «de nou a aquest món (literari) i m’ha tocat la millor companya. Des del moment en què vam sortir a l’escenari per primera vegada em va dir «per aquí». És tan generosa amb mi... És inspiradora». I Sonsoles va rematar amb un jocós «a més, compartim una preocupació: el serrell. Aquesta connexió és important». Tot i que, Sonsoles, recuperant la profunditat d’Alfonso, va reconèixer que el jove li va fer «una abraçada el dia que més ho vaig necessitar. I això no ho oblidaré mai».

Els aplaudiments a The Apartment es van succeir tant pels moments sense filtres com per les il·luminades reflexions, una oda a l’autenticitat que va fabricar una experiència difícil d’oblidar per als presents. Aquest afalac a la veritat estava fortament connectat amb el fil conductor de les dues novel·les per les quals Sonsoles i Alfonso estan compartint mesos de tertúlies, trobades i entrevistes. És «la recerca de la veritat. Tots són personatges que viuen en una mentida. I només val la pena viure en la veritat», assenyalava Alfonso. Mentre que a les pàgines de Sonsoles hi ha unes filles que desitgen descobrir qui són els seus autèntics pares, en el text d’Alfonso es veu un Alexandre el Gran que anhela la llibertat que no té per una mare que «sempre li demana més i li recorda que l’hi ha d’agrair tot. Alexandre (Magne) porta la cicatriu del part i desitja la llibertat que busquem tots. Busca trobar-se i conèixer-se. És esclau d’aquesta recerca», resumia Alfonso.

De les pàgines dels seus llibres tornem a la realitat per escoltar Sonsoles Ónega com digereix la barreja de fama per ser una de les cares més conegudes de la televisió amb aquest important premi literari. «Mai naturalitzaré la crítica despietada per molt cognom que tingui i per molt que surti a la tele», va explicar Sonsoles, engrandint la línia d’autenticitat de la vetllada. I va concloure amb un sincer i rotund «jo faig novel·les perquè la gent no estigui sola, el mateix motiu pel qual a la televisió faig entreteniment».

Aquesta última reflexió va servir per tancar el magnètic cercle generat a The Apartment. En els bons i en els mals moments, en els de soledat i en els de diversió o celebració, ja sigui d’ara, del segle anterior o de fa més de dos mil anys: la importància de la família i de la veritat, i aquesta connexió entre ells.

La trobada literària va finalitzar amb un brindis i l’esperada firma de llibres, en aquest preciós i còmode espai, des d’on Las Rozas Village donarà continuïtat a la seva aposta per l’art i la cultura.