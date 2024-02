Dimarts farà 17 anys de la reinauguració del Kursaal i per celebrar l’efemèride, el teatre oferirà, a partir d'aquest dissabte i fins al 21 de febrer, un abonament especial de 2 espectacles (a escollir d’entre un total de 17 propostes diferents) a un preu de 17 euros.

L’abonament es podrà fer escollint 2 d’entre aquests 17 espectacles: el monòleg Espíritu de Santi Rodríguez, el concert Marvel vs DC, els concerts d’Anna Roig, Joan Garriga, Ginestà, el Concert de Patum+Marco Mezquida, Miquel Gil Trio, Orfeó Manresà ‘Innova Cançó’, les obres Austràlia, Adeu, Jane, Instruccions per fer-se feixista, Coralina, la serventa amorosa i Jauría, i els espectacles Fun Dan Mondays, So hum–Camí a la llum, Satisfacshow, i la proposta de dansa Odissea de la Cia Maria Rovira i la Fundació CreaDance.

L’abonament dels 17 anys del Kursaal es pot comprar a la web www.kursaal.cat i també a taquilles en l’horari habitual (d’11 h a 13 h i de 18 h a 20 h de dimarts a diumenge).