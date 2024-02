Lildami ha publicat aquest dilluns la cançó 'Dr. Smith', un single pop amb recursos de música urbana que ataca sense matisos la superficialitat "que regna la societat". Fidel al seu estil, el raper mostra la seva contundència i compromís a través de la ironia i el bon humor. 'Dr. Smith' és un metge que pot operar qualsevol part del cos, però que no pot transformar la gent en millors persones. El tema produït per Scotty DK és més proper al pop-rock i reivindica la importància de la ment i no tant del físic. Lildami també ha presentat un clip que compta amb la col·laboració de Jair Domínguez i Neus Rossell, la cantant Sara Roy i el presentador Marc Ribas.

En aquest vídeo, es pren consciència que no tothom li dona la mateixa importància a l'aspecte físic de la gent, però que ja és massa tard per afrontar-ho. De fet, el clip explica la història d'un Dami que s'opera a la clínica d'aquest doctor i apareix amb nous llavis i pòmuls, fet que li sembla imprescindible per a encaixar més a la societat. Lildami presentarà aquesta cançó en un nou format de directe, Lildami & Bigfriends, on s’acompanya, d'una banda de músics. Les primeres dates tindran lloc el 2 de març a la Sala Salamandra en el marc del Let’s Festival i el 20 d’abril al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Strenes.