El periodista i escriptor egarenc Vicenç Villatoro, premi Amat-Piniella fa dos any, presenta aquest dimecres (19 h), a l’Espai Òmnium, de Manresa, la seva última novel·la, Urgell. La febre de l’aigua (Proa), una obra sobre la gran epopeia humana que va representar a mitjans del segle XIX la construcció del Canal d’Urgell, una de les obres més ambicioses de la seva època a tot Europa. La ciència, el progrés i la raó havien de servir per dur l’aigua al desert d’Urgell. Més enllà de la història concreta, la novel·la esdevé una metàfora de tots aquells episodis històrics, alguns de ben pròxims, en què la gent es revolta espontàniament contra una situació injusta i hostil i somia una revolució per canviar-la. Segons l'autor es tracta d'una història "extraordinària", però també "desconeguda" i "rellevant" en la fixació de la mentalitat de Ponent.

Pel que fa al protagonista, Viçens Lamolla – juntament amb Pelegrina Rodamilans -, està inspirat en el besavi de l'avi de l'escriptor, que va arribar provinent del regne de Nàpols i es va instal·lar primer al Priorat, i més endavant a Ponent, per fer de mercenari a les guerres carlines. "La història es presenta a través de la seva vida i mort, apareixen altres personatges i ell és una mica el fil conductor d'una història poc valorada que sempre ha semblat més local, tot i que tothom ha sentit a parlar del Canal d'Urgell", subratlla. L'autor Vicenç Villatoro i Lamolla (Terrassa, 1957) és escriptor i periodista. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat en diversos mitjans de comunicació com a El Diari de Terrassa, El Correo Catalán, l’Avui, del qual va ser director del 1993 al 1996, i TV3, televisió on va ser cap de cultura i director i presentador de diversos programes. Entre el 2002 i el 2004 va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Com a articulista, ha col·laborat en diversos mitjans, entre ells l’Avui, El Periódico, El País, Com Ràdio, RAC1 i Ara. També publica periòdicament a la revista El Temps i a la Revista de Catalunya. Com a escriptor, ha publicat una dotzena de novel·les i ha obtingut els principals premis de la literatura catalana. Algunes de les seves obres han estat traduïdes al castellà, al francès, a l’alemany i a l’italià.