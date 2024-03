La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya reconeixerà Regió7, el 9nou i La Veu de l’Anoia, les tres capçaleres deganes de la premsa a les comarques centrals, dins la gala dels seus premis anuals Batec, que enguany se celebrarà a l’Adoberia Bella d’Igualada, el 22 de març (19 h). En aquest mateix acte també s'entregaran els guardons al Periodista de l’Any, Trajectòria i els tradicionals Premis Plata i Plàtan. El periodista de TV3 Abraham Orriols serà l’encarregat de conduir la vetllada que està oberta a tothom.

Reconeixement a tres capçaleres de la Catalunya Central

El Premi a la iniciativa periodística local, que es convoca per segon cop, aquest any és per a un triple aniversari, el de les capçaleres Regió7, el 9nou i La Veu de l’Anoia, pels 45 i 40 anys respectivament. Amb aquest guardó es vol reconèixer l’aposta pel periodisme de proximitat que, en un món cada vegada més globalitzat, té un valor molt preuat i genera cohesió social. La societat necessita disposar d'informació contrastada sobre allò que passa en el seu entorn més proper i això és el que aporta, dia a dia, la premsa local.

Amb motiu d'aquest reconeixement, durant l'acte d'entrega dels premis se celebrarà una taula rodona sobre el present i futur dels mitjans de proximitat que estarà moderada per la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José. En aquesta taula hi intervindran el director de Regió7, Marc Marcè; el director editorial d’El 9Nou, Agustí Danés; i el director de redacció de La Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs.

Núria Orriols i Kílian Sebrià, premis Periodista de l'Any i Trajectòria

La periodista i politòloga Núria Orriols (Berga, 1992), rebrà el Premi Periodista de l’Any. El guardó reconeix la tasca periodística d'Orriols que, malgrat la seva joventut, ha publicat diverses exclusives, un llibre –‘Convergència: metamorfosi o extinció’ (Angle Editorial)- i també ha rebut diversos guardons pel seu reportatge sobre les llicències d'edat al Parlament. Un d'ells va ser una menció especial a la desena edició del Premi Planes d'investigació periodística que convoca la demarcació Catalunya Central del CPC. Orriols treballa des de l’any 2015 a la secció de Política del Diari Ara i col·labora de forma periòdica en diversos mitjans de comunicació.

El Premi Trajectòria serà per al periodista Kílian Sebrià (Igualada,1964), actualment director i presentador del programa ‘Sense Fronteres’ de Catalunya Ràdio (que ja va dirigir anteriorment durant onze temporades) i que va ser reconegut amb el premi Ràdio Associació, l’any 2005. L’estiu del 2023 Sebrià va acabar la seva etapa com a editor els últims 21 anys de l’informatiu Catalunya Nit (abans Catalunya Vespre) de Catalunya Ràdio. El guardó vol reconèixer la seva dilatada trajectòria al món de la ràdio i per ser una de les persones que va introduir l'informatiu d'autor a Catalunya.

Premis amb valor social

Els Premis Batec segueixen la col·laboració amb entitats socials del territori, a qui s'encarrega el disseny i la confecció dels guardons i que, enguany, han estat obra dels usuaris del Grup Àuria.

Àuria, amb més de mig segle de vida, és un grup d’entitats de l’economia social que treballa per la creació d’oportunitats, llocs de treball i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, especials dificultats, risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb aquesta voluntat de construir futurs i promoure la transformació social, l’entitat compta amb més de 800 professionals que la converteixen en una empresa referent a la comarca

de l’Anoia.

Plata i Plàtan

Queda per desvelar fins al moment de la gala els noms dels Premis Plata i Plàtan, escollits pels periodistes de la Catalunya Central, que s'entreguen a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagi facilitat més la tasca informativa dels periodistes o, al revés, que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació i/o s'hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes sobre ella.