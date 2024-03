La imatge de la Mediterrània dona veu a les identitats dissidents

Les identitats dissidents és el concepte del cartell de la 27a edició de la Fira Mediterrània, que tindrà lloc del 10 al 13 d'octubre a Manresa. L'autoria correspon a Jordi Mestres, creatiu i responsable de la firma manresana Estudi +3. Seguint les indicacions de la direcció del certamen, Mestres va presentar "una proposta visual que juga amb el concepte de les identitats dissidents que conviuen amb les identitats tradicionals, una temàtica que tindrà protagonisme destacat tant en l'àmbit artístic com professional durant la pròxima edició de la Fira".

Cartell de la propera edició de la Fira Mediterrània / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

En la imatge es veuen un peu descalç i una mà amb les ungles pintades "d'un vermell llampant", que "donen, a primer cop d’ull, una sensació de dissidència, però aquests elements estan perfectament ajustats per habitar aquesta contradicció", segons l'organització, afegint que "els colors utilitzats són vius, mediterranis i molt festius (el groc del fons, el vermell de les ungles i el verd i el vermell dels pantalons, que recorden als que utilitzen els Capgirells del correfoc de Manresa dels Dimonis de Xàldiga Taller de Festes)".

Les dissidències, expliquen des de la Mediterrània, "és un tema que ha estat recorrent a diferents nivells durant les darreres edicions de la Fira, i ho continuarà sent durant la propera edició". La dissidència "es pot entendre des de vessants diverses, des de la dissidència de gènere fins a la dissidència cultural, geogràfica. Per aquest motiu, aquesta connexió conceptual amb les identitats no normatives, identitats híbrides o identitats dissidents, s’ha fet sortejant l’estereotip directe de gènere o territori i poder englobar-les a totes. Es tracta de plasmar la idea de com diferents identitats poden conviure entre elles amb normalitat mantenint la seva essència".

Estudi +3 és un estudi gràfic i de comunicació especialitzat en imatge corporativa i en disseny editorial. El seu responsable, Jordi Mestres, amb més de 30 anys de trajectòria, va ser membre fundador d’Angle Editorial i actualment de l’editorial Edito especialitzada en art, història i patrimoni.