El festival literari 'Crush Fest' s'acosta al 'sold out' en la seva primera edició a Barcelona

La literatura 'young adult' va ser la protagonista aquest cap de setmana a Barcelona, omplint de vida la majestuosa facultat de lletres de la Universitat de Barcelona (UB), situada en el cor de la capital. El preciós i immillorable espai de la Facultat de Filologia va acollir el 'Crush Fest', el primer festival literari d'aquestes característiques a Espanya, amb una infinitat d'autors i amants del gènere de tot arreu de l'Estat, els qui van esgotar el 90% de l'aforament de manera anticipada quan es va anunciar l'esdeveniment i pràcticament van acabar amb el 10% restant de manera presencial.

Organitzat per Bookish Crush i inaugurat pel Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, les presentacions de llibres, firmes, taules rodones, 'challenges', espais de socialització de lectors i tallers no han cessat en totes dues jornades, que van donar pas a l'amor per l'art i la cultura quedant plasmat en totes i cadascuna de les seves activitats.

Entre les més destacades del panorama del gènere 'young adult', van estar signant autores nacionals com Elena Armas, Laia López, Blue Jeans, Mercedes Ron, Inma Rubiales o Rebeca Stones, i autores internacionals que viatgen per primera vegada a Espanya com Karen M. Macmanus, o l'australiana supervendes C.S. Pacat. El festival ha inclòs també a les catalanes Sònia Guillen, Mireia Lleó i Judith Espígol.

Un èxit rotund

Encara que la previsió apuntava al fet que el gruix de visitants acudís al festival a la tarda i de manera escalonada, ja des de primera hora del dissabte hi havia una cua que pràcticament envoltava l'edifici, amb gent de diversos punts d'Espanya i sobretot dones d'entre 15 i 30 anys. "Per fi ens donen als joves l'esdeveniment cultural que ens mereixem", va assenyalar Irina, de 21 anys, qui va venir des de Valladolid per a gaudir del 'Crush Fest'. "Ha valgut la pena venir fins aquí per a aconseguir la firma de la meva autora favorita i també poder anar a la festa temàtica aquesta nit", assegura també Nerea, de 19 anys, qui ve amb el seu grup d'amigues des de València.

Espai faltava per a congregar les 1.300 persones que van acudir el dissabte i a les 1.500 del diumenge. Les cues van acumular hores i hores d'espera per a aconseguir la firma dels caps de cartell, sent Mercedes Ron i Inma Rubiales les més reeixides de l'esdeveniment. Per això, des de l'organització del Crush Fest asseguren a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que a causa de l'èxit ja estan tantejant altres espais que puguin congregar més aforament per tal de dur a terme la segona edició del festival, encara que això impliqui sacrificar la bellesa de l'edifici històric de la UB.

Tallers i taules rodones amb escriptores

Dubtes per a triar el teu següent llibre? Un dels tallers estrella del 'Crush Fest' va ser el de Cece de CeceLicious: troba el teu 'match' literari perfecte. Al llarg del matí els assistents van poder emplenar un formulari responent a preguntes simples sobre tòpics, clixés i escenes específiques per a poder obtenir el seu 'match' literari i obtenir una recomanació per tal de triar la següent lectura de cadascun, ajustada als interessos literaris personals.

També va triomfar el taller amb Iryna Zubkova, una de les 'booktokers' més reconegudes del panorama nacional, d'aprendre a crear un quadern de lectures ideal com el que ella mateixa va publicar a l'agost de 2023 (i que ja és top vendes).

Precisament els 'booktokers' (influencers literaris en TikTok) van tenir la seva rellevància en el 'Crush Fest', perquè diversos assistents anhelaven conèixer en persona a cares conegudes com Tamara Molina o Alba Zamora, autora de 'Cronicas de Hiraia', entre altres personatges públics del món com Lídia Cuervas, Irene Franco o Carla (@azasliterature), que portaven setmanes anunciant que es passarien per l'esdeveniment a saludar a tot el fenomen fan de 'booktok'.

Es van respirar vibres positives en cadascuna de les taules rodones sobre romanços i mons fantàstics, formades i moderades per escriptores reconegudes del cartell del festival. A més, l'ambient festiu va acabar de complementar-se amb un ampli ventall de tallers diferents per a aprendre més sobre el món literari i, per exemple, saber el que hi ha darrere d'un llibre, com vendre'l, com fer un pódcast sobre una novel·la o un 'pitch' editorial.

A més, durant tot el festival, en la planta baixa de la facultat històrica va haver-hi un espai reservat a aquells que no es conformen únicament amb la immersió literària i necessiten complements físics amb referències als mons fantàstics i irreals de les seves novel·les favorites com 'Ales de Sang', 'Una Corte de Rosas y Espinas' o punts de llibre personalitzats amb ninots dels protagonistes de les novel·les.

Festa literària

Però això no és tot, el dissabte a la nit el 'Crush Fest' va traslladar la seva faceta més festiva organitzant un ball en la Estació de França inspirat i tematizat amb els títols favorits del moment. No van faltar les orelles 'fae' (de fada) característiques de les novel·les de Sarah J. Maas. Tampoc van faltar les autores 'top' del cartell del festival, que van acudir vestides de gala i/o cobrant vida als personatges que han descrit en els seus llibres. Herois i anti-herois (tal i com indicava el nom la festa) van formar part de la vetllada nocturna temàtica on autores, booktokers i lectores van gaudir de l'ambient amb sopar i ball inclòs.