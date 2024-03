El còmic original ‘Mazinger Z’ de Go Nagai arriba en català a les llibreries

El còmic original ‘Mazinger Z’, de Go Nagai, arriba a les llibreries en català, de la mà de Norma Editorial. El segell ha reeditat el manga dels anys 70 en tres volums en una edició de col·leccionista en castellà i també en català traduït per Marc Bernabé. “És un clàssic modern i un personatge emblemàtic i la sèrie havia d’estar disponible en català”, afirma en declaracions a l’ACN la coordinadora de la línia manga de Norma Editorial, Annabel Espada. A la pantalla, havien arribat en català els dibuixos animats dels 70 de 'Mazinger Z', que va emetre posteriorment el Canal 33, i en manga, Ooso Comics van publicar en català ‘Mazinger Otome’ i la sèrie ‘Dynamic Heroes’, on hi apareix el personatge Mazinger Z.

Espada destaca que la línia manga de Norma Editorial aposta per oferir un catàleg variat amb títols interessants per a tots els públics des dels que comencen fins els que porten un temps llegint còmic i manga. En aquest context, els clàssics són “una part important d’aquesta oferta i ‘Mazinger Z’ era un dels títols prioritaris” i tenien clar l’aposta de publicar-lo en català.

El clàssic ‘Mazinger Z’ torna al catàleg de Norma Editorial amb una nova revisió, recopilada en tres volums en format 14,8 x 21 cm en tapa dura, amb coberta d’acabat mat i un tacte soft touch. Al final de cada volum, a més, s’hi inclou una entrevista exclusiva amb en Go Nagai, autor de la saga, realitzada per l’editorial per a l’ocasió, en la qual parla d’anècdotes, detalls i curiositats i reflexiona, assenyala Espada, “sobre la sèrie i l’impacte que va tenir a nivell global”. A més, el tercer volum inclourà material addicional que no estava disponible en l’anterior edició que va publicar Norma.

Espada recorda l’impacte que va tenir l’univers de ‘Mazinger Z’ entre els més joves quan es van emetre els seus episodis televisius a Espanya l’any 1978 i la sorpresa que va generar perquè fins aquell moment els dibuixos per a nens “eren més dolços i de l’estil de ‘Heidi’”. Amb ‘Mazinger Z’, afegeix, es van trobar amb “una història d’intriga, acció i violència”.

Detall del manga en català 'Mazinger Z' de Norma Editorial a Arkham Comics de Barcelona / Pere Francesch

Assegura que la sèrie té vigència pels seus personatges i per l’interès que genera la trama. Admet que el dibuix té ja els seus anys perquè és un manga que va néixer l’any 1972, però la trama, afirma, continua sent actual amb els seus personatges i les seves motivacions.

Espada fa èmfasi en el paper que té ‘Mazinger Z’ en la història del còmic japonès. “Sèries com aquesta ens ajuden a entendre perquè el manga actual és com és” i en va assentar les bases. També recalca que una persona pot desconèixer el món dels còmics i els manga, però, en canvi, segur que coneix el personatge de Mazinger Z, ja que “forma part de la cultura popular del país”.

La història

Al manga, Koji Kabuto, net del científic genial Jûzô Kabuto, s’acaba fent responsable del robot gegant Mazinger Z que va construir el seu avi. Al principi, en Koji es veu sobrepassat pels poders increïbles del Mazinger Z, que inclouen un cos recobert d’ultraaliatge Z, motors d’energia fotònica, punys coet i rajos fotònics. Amb l’ajuda dels membres de l’Institut d’Energia Fotònica del doctor Yumi i el robot Afrodita A, que pilota la seva filla, la Sayaka Yumi, s’enfrontarà a l’exèrcit de monstres mecànics amb els quals el doctor Infern pretén conquerir el món.

Edició en català

Quan des de Norma Editorial es van plantejar la línia de manga en català tenien clar que volien crear la biblioteca bàsica amb títols com ‘Death Note’, ‘Sakura’, ‘Guardians de la Nit’ o ‘Chainsaw Man’. Al catàleg, però, li volien afegir títols clàssics que estan segurs que “tothom vol tenir a les seves prestatgeries i que s’han de llegir una vegada a la vida i ‘Mazinger Z’ havia de ser-hi”.

A la coordinadora de la línia manga de Norma Editorial no li consta que hi hagi edicions en català del manga original ‘Mazinger Z’ dels anys 70. “És un clàssic modern i un personatge emblemàtic i la sèrie havia d’estar disponible també en català”.

Al traduir un clàssic, detalla, primer s’ha de tenir en compte que es tracta d’un títol que ja té uns anys i que algunes expressions ja no es fan servir actualment. “No ho volíem traduir el manga a un català dels 70 perquè volíem que l’obra fos propera”. En aquest sentit, diu que el traductor Marc Bernabé ha fet “una feina excel·lent de mantenir a l’essència de ‘Mazinger Z’ i fer-la propera i accessible per qualsevol lector, tant el que va gaudir de la sèrie quan era petit o un lector jove que s’hi apropa per primera vegada”.

A les pantalles de televisió van arribar en català els populars dibuixos animats. que va emetre el Canal 33 a finals dels 90, o la recent pel·lícula ‘Mazinger Z Infinity’, mentre que en manga, l’editorial de Prades Ooso Comics van publicar en català ‘Mazinger Otome’, ‘Mazinger Otome Taisen’ o la saga ‘Dynamic Heroes’, on hi apareix Mazinger Z i altres personatges de l’univers de Go Nagai com Devilman, Cutie Honey, Great Mazinger, Grendizer o Getter Robot.