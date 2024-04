El festival Batecs preestrenarà el nou espectacle de Claire Ducreaux

La preestrena del nou espectacle de la ballarina francesa Claire Ducreaux i el retorn del Kursaal i el Conservatori i el debut el parc de Puigterrà com a espais d'actuació són les principals novetats del Festival de Dansa de Manresa Batecs, que arriba a la sisena edició amb la participació d'onze companyies. El certamen se celebrarà del 12 al 14 d'abril amb la voluntat d'implicar l'espectador en el procés creatiu. L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Cultura i de Manresana d’Equipaments Escènics, i la coordinació és de la Plataforma per a la Dansa de la Catalunya Central amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Fleurir les abîmes és el títol de la peça que presentarà Ducreuaux, qui ja ha pres part en anteriors edicions del Batecs, el dissabte 13 d'abril (19 h) a la plaça Neus Català. El festival no havia disposat mai abans de l'oportunitat de preestrenar un muntatge. L'artista oferirà una proposta que gira al voltant d'un arbre de set metres d'alçada, "tan alt com el desig de la ballarina per plantar un arbre de dolçor al cor del món", segons els organitzadors.

La companyia Cosinsart oferirà un muntatge d'animació en dos temps que convida els espectadors a proposar i ballar bandes sonores de la seva vida, dins d'un envelat i podran endur-se un testimoni fotogràfic del moment. La primera part tindrà lloc al carrer Guimerà i al Passeig Pere III i la segona a la plaça Neus Català.

La companyia cubana The Concept Dance Company interpretarà l'espectacle El síndrome de la constància, que tracta sobre la fortalesa emocional necessària per avançar. La coreografia de Javier Peláez Faure i Miquel Álvarez Campos va guanyar els Premis Òrbita de Dansa Contemporània de Reus fa un parell de mesos.

Diumenge, la companyia Habemus Corpus presentarà Teen Time Gone, un espectacle sobre les inquietuds de l'adolescència.

La companyia Iron Skulls Co oferirà l’espectacle de dansa urbana contemporània La Perla.

Diumenge entrarà en joc el parc de Puigterrà, on Lídia Busquets, de Kinergia, farà una activitat participativa oberta a tots els públics: convidarà qui ho vulgui a una sessió de Qi gong. Posteriorment, la companyia La Sendera, amb Irene Herbera i Maria Ribera, oferiran l'espectacle itinerant La pell dels camins, des del parc a la plaça Neus Català.

EL PROGRAMA Divendres 12 d'abril "Pedra de tartera", de Pau'a'm. Pati del Teatre Kursaal. 19 h. "Odissea", de Crea Dansa. Teatre Kursaal. 20 h. Dissabte, 13 d'abril "Diàlegs ballats" (laboratori). Sala Mestre Blanch. 15-17 h. "Ballant-la", de Cosinsart. c. Guimerà i Pg. Pere III. 17.30 h. "Blowing", de Múcab Dans. Teatre Conservatori. 17.30 h. "El síndrome de la constancia", de The Concept Dance Company. Plaça Neus Català. 18.45 h. "Fleurir les abîmes", de Claire Ducreaux. Plaça Neus Català. 19 h. "La perla", d'Iron Skulls Co. Plaça Neus Català, 19.45 h. "Diàlegs ballats", d'Iron Skulls Co. i ballarins convidats. Plaça Neus Català. 20.15 h. "Ballant-la a l'envelat", de Cosinsart. Plaça Neus Català. 20.30 h. Diumenge, 14 d'abril "El moviment de la felicitat", de Kinergia. Parc de Puigterrà. 10.45 h. "La pell dels camins", d'Irene Herbera i Maria Ribera. Parc de Puigterrà-plaça Neus Català. 11.30 h. "Teen time gone", d'Habemus Corpus". Plaça Neus Català. 12.15 h.

En el programa també hi ha el laboratori Diàlegs ballats, guiat per la companyia Iron Skulls Co i obert a tots els ballarins professionals que hi vulguin prendre part.

Dos dels espectacles programats són de pagament. Odissea, de Crea Dansa, és un treball de Maria Rovira amb música d’Eduard Iniesta que incorpora vuit ballarins i reflexiona sobre la societat actual, les guerres i les migracions. Blowing, de Múcab Dans, arriba a Manresa en col·laboració amb Imagina't: es tracta d'un muntatge visual i poètic sobre les aventures d'una espora que té un desig. Els tiquets es poden adquirir a kursaal.cat i a taquilles del mateix teatre.