Valentí Gubianas exposa quadres fets per a particulars

L'artista navassenc Valentí Gubianas (1969) mostra del 12 al 28 d'abril diferents projectes fets per a domicilis particulars en l'exposició Focs amb llum, que té lloc a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa. L'entrada és lliure, cada dia de 17.30 a 20.30 h excepte els dilluns, i la inauguració tindrà lloc aquest divendres 12 d'abril a les 19 h amb la presència de Joan Carrió, president del Cercle Artístic de Manresa, l'alcalde Marc Aloy i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante.

Gubianas va ser el guanyador del Premi Lacetània a la Projecció Artística en la modalitat d'il·lustració, convocat pel Cercle Artístic de Manresa, i com a recompensa té el dret a exposar a l'Espai 7 l'any següent. Focs amb llum fa referència a l'accepció que la paraula "foc" tenia antigament com a definició de llar i casa i la "llum" remet al fet d'il·lustrar i il·luminar.

El reconegut il·lustrador bagenc presenta quadres que va crear per a habitatges particulars i que els seus propietaris han cedit temporalment per a la mostra. Quim Pujolar, que col·labora amb Gubianas, explica que "exposem per primera vegada aquella obra que el Valentí crea no per acompanyar textos, com sol fer habitualment, sinó per fer costat a persones en moments concrets. Per això, més enllà de les imatges, hi ha missatges d’amor, paraules d’amistat, crits d’ànim, mostres de gratitud... Com a comunicació íntima que és, el significat queda xifrat entre l’autor i el destinatari”.

El divendres 19 d'abril (19 h), Gubianas farà una visita comentada a l'exposició. És d'accés gratuït però cal fer reserva prèvia al correu centrecultural@ajmanresa.cat