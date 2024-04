El Dúo Dinámico, Medalla d’Honor de la SGAE

La Junta Directiva de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha decidit per unanimitat concedir la distinció més important de la institució, la seva Medalla d’Honor, al Dúo Dinámico, integrat per Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) i Manuel de la Calva (Barcelona, 1937). Amb aquest reconeixement, l’entitat de gestió agraeix la contribució a la societat civil d’autores i autors rellevants. L’acte de lliurament tindrà lloc el dijous 9 de maig a la seu madrilenya de la SGAE. Compositors, cantants, arranjadors, productors musicals i actors, són membres de la SGAE des del 1960. Entre tots dos tenen gairebé 1.200 obres registrades a l’entitat.

El president de la SGAE, Antonio Onetti, ha recordat que són nombrosos els motius per a aquest reconeixement. “Darrere de totes les xifres rècord que atresoren en virtut del seu talent i del seu treball hi ha un nombre elevat de composicions que formen part de la banda sonora de diverses generacions del país. Són cançons que han acompanyat els canvis que s’han viscut a l’estat espanyol i que evidencien la transcendència que els creadors tenen per a la societat”.

‘Resistiré’ és un tema de Carlos Toro i Manuel de la Calva (lletra i música, respectivament) i interpretat per en Manolo i en Ramón com a Dúo Dinámico. Aquesta cançó, que va aparèixer al seu àlbum ‘En forma’ (1988), es va fer especialment famosa després de formar part de la banda sonora de la pel·lícula de Pedro Almodóvar ‘¡Átame!’ (1990). Des de la seva publicació, va ser considerada, ha destacat l'entitat, "un himne de lluita i d’esperança al qual van recórrer moltes persones amb problemes de tota mena". Aquesta cançó es continua entonant a diari en associacions de Parkinson i d’Alzheimer, i s’ha fet servir en campanyes contra el càncer infantil.

El març de 2020, arran del confinament decretat per la crisi sanitària de coronavirus a l’estat espanyol, ‘Resistiré’ es va convertir, assenyala la SGAE, en “un autèntic himne a la vida. El tema es va corejar des de cada un dels balcons del país, i va transmetre ànims i força a tots els afectats per la terrible pandèmia que assolava el món en aquell moment i a tots els professionals que arriscaven la vida per atendre la societat”.

El Dúo Dinámico és un dels grups pioners i més famosos de la música pop de l’estat espanyol. La seva fructífera col·laboració va des del 1959 fins al moment actual, amb milers de concerts a tot l’Estat i a Sud-amèrica. Els dos integrants del grup es van conèixer a l’Empresa Nacional de Motores de Aviación, Elizalde, de Barcelona, on treballaven com a delineants projectistes, i des d’aleshores han estat units professionalment de manera discontínua, amb períodes de descans en què s’han centrat a impulsar les seves carreres artístiques per separat (no només com a cantants i compositors, sinó també com a productors i arranjadors musicals).

Són autors d’èxits tan populars com ‘Quince años tiene mi amor’, ‘Quisiera ser’, ‘Perdóname’, ‘Mari Carmen’, ‘Esos ojitos negros’, ‘Amor de verano’ o ‘Resistiré’. Una de les grans composicions del Dúo Dinámico, ‘ (interpretada per Massiel), va guanyar el concurs d’Eurovisió el 1968 a Londres, triomf que va representar la primera victòria d’Espanya en aquest festival televisiu.

Entre el 1960 i el 1964, en Manolo i en Ramón van rodar quatre pel·lícules com a protagonistes: ‘Botón de ancla’, ‘Búsqueme a esa chica’, ‘Escala en Tenerife’ i ‘Una chica para dos’, que van alternar amb gires de gran èxit per tot l’Estat. En moltes d’aquestes pel·lícules, van actuar-hi altres artistes famosos del moment, com ara Los Platters, Los Cinco Latinos, Lucho Gatica o Luis Mariano. I tot això, mentre alternaven la seva activitat frenètica a Espanya amb gires per l’Argentina, Xile, el Perú, Veneçuela i Mèxic.

Reconeixements

Entre altres reconeixements, han obtingut el Premi de la Música (1999), atorgat per l’Academia de la Música, la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball (2010), el Premi Grammy Llatí a l’Excel·lència Musical (2014) o el Premi de l’AIE per Tota Una Vida Musical. A més, són membres d’honor del Claustre Universitari de les Arts de la Universitat d’Alcalá de Henares (2019).