Stay Homas anuncia la gira ‘Tournarem xinu xanu’ que se celebrarà abans dels tres concerts de comiat a Barcelona

Stay Homas va anunciar fa mesos que s’acomiadaven dels grans escenaris de manera indefinida amb tres concerts al Poble Espanyol de Barcelona en el marc del Guitar BCN, el 24 i 25 de gener de 2025, del que només queden entrades per la ‘Canalla edition’ de dissabte al matí.

Abans d’aquest final d’etapa que han batejat com ‘In the end’, Stay Homas faran una llarga gira que acaben d’anunciar sota el nom de ‘Tournarem xinu xano’ que passarà per diverses poblacions catalanes, Madrid i València i que es farà internacional gràcies als concerts previstos a Mèxic, que formaran part d’una gira que anirà del 31 d’octubre al 3 de novembre, i que passarà també per sales de concerts de París, Londres, Brussel·les, Amsterdam, Berlín, Milà i Lisboa.